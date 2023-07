Alex Høgh om Lauritz: 'Jeg kan slet ikke bære situationen'

Det flyder ikke ligefrem med pæne ord om auktionshuset Lauritz.com, der tirsdag indgav konkurs til Sø- og Handelsretten i København, og formentlig efterlader stribevis af kunder som de helt store tabere.

Nu melder 'Vikings'-skuespiller og ambassadør for Ungdommens Røde Kors, Alex Høgh Andersen, sig til koret af skuffede og rasende danskere.

Skuffet og vred

'Puha, jeg kan slet ikke bære situationen og er så vred og skuffet,' skriver han på Instagram om konkursen, der efterlader organisationen for udsatte børn og unge uden de godt 700.000 kroner, som Ungdommens Røde Kors havde budgetteret med.

Hvert år afholder Ungdommens Røde Kors en indsamling til fordel for udsatte børn og unge. Her indsamler kunstnere, virksomheder og kendte en masse varer, gaver og oplevelser, som de donerer til indsamlingen, og som bliver solgt via Lauritz.com.





Ekstra Bladet har en række spørgsmål, vi gerne vil stille ejerne af det nødstedte auktionshus Lauritz.com, Bengt og Mette Sundstrøm, men det lettere sagt end gjort

Røvhuller

'De midler udgør en altafgørende støtte til en masse udsatte børn og unge som virkelig, virkelig har brug for en hjælpende hånd. De går til ferielejre, psykiatrien, døgninstitutioner, hospitalscaféer, lektiecafeer og meget, meget mere,' skriver han

Alex Høgh Andersen bakkes op af flere kendte i kommentarfeltet:

'Det er svært at bruge energi på andet end at være stiktosset på de røvhuller fra Lauritz.com.. men jeg vil gøre et forsøg her', skriver komikeren Simon Jul, der har startet sin egen budrunde på en sekspersoners middag i kommentarfeltet.

Også landsforperson for Ungdommens Røde Kors, Jonas Wiederholt Larsen, har rettet kritik af konkursen, han kaldte 'En rigtig lortesituation.'

