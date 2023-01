Alexandra: Giver ikke op

Mandag blev grevinde Alexandras eksmand Martin Jørgensen erklæret insolvent på grund af den gæld, han har til hende.

Trods en månedlig indkomst på 50.000 kroner har Martin Jørgensen ikke råd til at afdrage på gælden. Det kom frem i fogedretten på Frederiksberg, hvor 44-årige Jørgensen efter et ultrakort møde altså blev erklæret insolvent.

Nu reagerer Alexandra på sagen, der drejer sig om millioner, som han skylder grevinden.

- Det er, som det er for nuværende. Men grevinden giver ikke op, siger Alexandras presserådgiver, Helle von Wildenrath Løvgreen, til Ekstra Bladet.

Martin Jørgensen skrev i forbindelse med parrets skilsmisse i 2015 i et gældsbrev under på, at han ville afdrage den gæld på 5,4 millioner kroner, han har til grevinden. Det er ikke sket, og derfor havnede sagen i fogedretten.

Martin Jørgensen var fuldstændig tavs, da han kom og forlod retten. Foto: Anthon Unger

Under mødet i fogedretten, hvor Ekstra Bladet var til stede, spurgte Alexandras advokat ind til Martin Jørgensens økonomi, og ud over at fortælle, at han tjener 50.000 om måneden, fortalte Martin Jørgensen også, at han bor til leje og betaler 14.000 om måneden i husleje.

Derudover kom det frem, at han hverken ejer en bil, et dyrt ur, jagtudstyr eller andet af værdi.

Martin Jørgensen fortalte desuden, at han ud over sin husleje har udgifter til vand, varme, internet og telefon.

Når hans regninger betalt, er der ikke noget tilbage til at afdrage gæld med.

Da grevinden Alexandras advokat under retsmødet spurgte Martin Jørgensen, om han ønskede en afdragsordning, hvor han fremover skulle betale bare 2000 til 3000 kroner tilbage til sin ekskone om måneden, svarede han nej.

- Det har jeg desværre ikke råd til, sagde han.

Med det svar blev Martin Jørgensen erklæret insolvent.

Retten på Frederiksberg har erklæret Martin Jørgensen insolvent i seks måneder ved et retsmøde, efter grevinde Alexandra har stævnet ham med krav om, at han skylder hende 5,4 millioner kroner

Forbløffet

Med en årsindtægt på 600.000 kroner var Alexandras advokat efter retsmødet direkte overrasket over, at der ikke var rum i økonomien til at afdrage bare lidt på gælden.

- Jeg er forbløffet. Det er nok en af danmarkshistoriens største indkomster, der har ført til en insolvenserklæring, sagde han til Ekstra Bladet og fortsatte.

- At man med indkomst på 600.000 om året kan slippe af sted med at ikke at afdrage bare 2-3000, er da overraskende, sagde han.

Martin Jørgensen er erklæret insolvent de næste seks måneder. Derefter kan sagen rejses på ny.

Med udmeldingen fra grevinde Alexandra kan Martin Jørgensen godt forvente, at det sidste i sagen om hans gæld ikke er sagt.

