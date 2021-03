Allan Nielsen ramt af konkurs

Det kører ikke for Allan Nielsen, der nu bliver ramt af en konkurs.

Ekstra Bladet kunne i oktober sidste år fortælle, at den tidligere landsholdsspiller havde fået to selskaber begæret tvangsopløst, fordi han ikke havde afleveret regnskaber i selskaberne.

Det drejede sig om Anpartsselskabet af 19.08.2003 og Ejendomsselskabet af 15/12 2003 ApS, og nu falder hammeren over førstnævnte, der er blevet taget under konkursbehandling 5. marts.

Det fremgår af en meddelelsen i Statstidende onsdag.

Milliongæld

Det har længe stået klart, at det har set sort ud for økonomien i virksomheden.

Det seneste regnskab for 2018 viste en gæld på 10.798.630 kroner og en negativ egenkapital på stort set samme beløb.

Ejendomsselskabet af 15/12 2003 ApS er fortsat under tvangsopløsning fremgår det af CVR-regiseret. Heller ikke her har økonomien dog været noget at juble over for Allan Nielsen, der på lørdag fylder 50 år.

Det seneste regnskab, der dækker frem til udgangen af 2018, viser en samlet gæld på 52.262.942 kroner - heraf 40.548.170 kroner til kreditinstitutter. Egenkapitalen lød ved udgangen af 2018 på minus 40.251.551 kroner.

Da der altså ikke blev afleveret regnskab, vides det ikke, hvordan økonomien i selskaberne er nu. Det skal den udpegede kurator i den kommende tid forsøge at finde ud af.

Allan Nielsen opnåede 44 A-landskampe for Danmark i løbet af sin karriere.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Allan Nielsen, men det har ikke været muligt.