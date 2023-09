- Alle spørger mig, hvordan det er

I marts mistede Emilie Brandt sin far, modemanden Erik Brandt. Nu fortæller hun om den sidste tid, om at være forælder for sine forældre, de sidste ord til en elsket far, og hvorfor hun alligevel ikke savner ham

- Hvordan det går? Det går fandeme godt.

Det er ikke et udtryk for, at Emilie Brandt ikke elskede sin far, og at hun ikke savner ham efter hans død i marts. Tidspunktet for deres afsked var bare rigtigt.

Emilie Brandt, 51 år, går rundt i sit køkken og finder chokolade og koldt vand frem, mens hun smilende fortæller om sin far.