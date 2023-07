Altoverskyggende sorg: - Jeg kunne ingenting

Efter et sygdomsforløb på 3,5 år mistede Tine Høgh sit livsvidne igennem 40 år, Lars Høgh. Sygdommen og sorgen var altoverskyggende, men nu skimter hun atter lyset, fortæller hun i et nyt interview

Lars Høgh var den, der kendte Tine Høgh allerbedst. De var efter 40 år sammen hinandens livsvidner, og lige præcis der i livet, de gerne ville være.

Men så ændrede alt sig. En kræftsygdom ramte, og efter 3,5 års sygdomskamp blev Lars Høgh taget fra Tine Høgh, der i et nyt interview med TV 2 Fyn åbner op for sorgen og vendepunktet.

- Jeg kunne ingenting. Jeg var så ked af det og bare græd og græd. Den eneste, jeg ville trøstes af, var Lars, og det kunne han jo ikke. Jeg havde bare lyst til at følge efter ham, men det skulle jeg jo ikke. Det vidste jeg godt. Så der var meget, der skulle på plads. Jeg skulle have grædt ud og lære at sove og trække vejret igen, siger Tine Høgh til TV 2 Fyn.

Lars Høgh sammen med Tine Høgh til deres datter Josefine Høghs bryllup med Lasse Sjørslev. Foto: Tariq Mikkel Khan

Annonce:

8. december 2021 fik Lars Høgh fred efter længere tids kræftsygdom. Kort forinden udgav målmandslegenden bogen 'Der er antal på alt', der handler om Lars Høghs liv med fodbold på topniveau, men også om, hvordan han bevarede den ukuelige optimisme, da kræften ramte.

I forbindelse med bogudgivelsen gav Tine Høgh et interview til Fyens Stiftstidende, hvor hun hvor fortalte, hvor svært det var for hende at leve med så stort et tab, inden for nærmeste fremtid.

Livet lysner

– Jeg vil dø med Lars. Vi er så sammenbundet og filtret ind i hinanden. Jeg bliver fuldstændig amputeret, den dag Lars ikke er her, fortalte hun til avisen.

Og sorgen var da også altoverskyggende, fortæller Tine Høgh til TV 2 Fyn, hvor hun siger, at hun ikke havde troet, at hun ville stå her i dag.

Men det gør hun.

Og i dag er Tine Høgh et andet sted end for bare et år siden, forklarer hun til lokalmediet. Og selvom sorgen altid vil fylde meget, så skal sorgen ikke fylde mere, end at hun også kan mærke livet. Lars Høgh havde ønsket, at hun fik så meget ud af livet som muligt, forklarer hun videre til TV 2 Fyn.

Annonce:

Så det forsøger hun på. At nyde livet. Og her halvandet år efter tabet af sit livs kærlighed ser Tine Høgh igen de små, men smukke øjeblikke ved livet - såsom en solopgang. Ligesom hun også mærker en stor kærlighed og taknemmelighed til og for sine børn, svigerbørn og børnebørn.

Lars Høgh gik bort i 2021 efter længere tids sygdom. Foto: Anthon Unger.

Lars Høgh nåede at spille 817 kampe for OB og blev danmarksmester i 1977, 1982 og 1989. Lars Høgh spillede desuden otte kampe for det danske fodboldlandshold.

I 2000 lagde Lars Høgh målmandshandskerne på hylden, men tog dem på igen i 2007, hvor han igen blev en del af det danske landshold.

Denne gang som målmandstræner et job som han varetog helt frem til 2021, hvor han fik et tilbagefald.

I 2018 fik Lars Høgh første gang konstateret kræft i bugspytkirtlen.