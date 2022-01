Alvorligt syg: Kendt fisker sælger sin båd

Jonny Olsen fra 'Gutterne på kutterne' venter på et nyt hjerte, og må indstille sig på et nyt liv uden kystfiskeri

Jonny Olsen fra 'Gutterne på kutterne' er endt i en ulykkelig situation.

Den 38-årige fisker har været åbenhjertig i sin fortælling om sit dårlige hjerte i det populære TV 2-program, der har kørt i seks sæsoner, men nu er kutterlivet på det livlige Vesterhav slut, og derfor er hans båd nu til salg.

Det fortæller han på sin Instagram.

'Grundet min hjertesygdom og det, at jeg er kommet på venteliste til et nyt hjerte, gør, at jeg har valgt at stoppe fiskeriet. Jeg holder ikke længere til det hårde arbejde, og det er heller ikke muligt for mig efter operationen at gentage fiskeriet'.

'Derfor er HM93 nu sat til salg, så går du eller en du kender, og kigger efter en stor, bred dame at fiske sammen med, så er hende her mere end klar til et nyt eventyr.. .. Hun ligger bare og venter', fortæller han til sine følgere på det sociale medie.

Helbredet er det vigtigste

I et interview med Nordjyske uddyber fiskeren de triste overvejelser, der nu fører den erfarne fisker ind til lands.

- Jeg og min bror har altid fisket sammen. Vi startede sammen og slutter sammen. Det kan være, at det ender med noget gæld, men det er sådan, det er. Det eneste, jeg tænker på, er, at jeg bare gerne vil have det lidt bedre end nu, siger Jonny Olsen til Nordjyske.

I artiklen fortæller han også, at han gennem hele sit liv har døjet med en bygningsfejl i hjertet, der allerede fra fødslen har udfordret.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Jonny Olsen, som ikke har ønsket at stille op til interview.