Alvorligt syg: Nu taler han om sygdommen

For mindre end en måned siden kunne filminstruktør Lars von Trier dele den triste nyhed, at han er blevet ramt af Parkinsons Sygdom.

Dengang lød det i en pressemeddelelse fra filmselskabet Zentropa, at von Trier var ved godt mod og i behandling for sine symptomer, men at sygdommen betød, at han ville begrænse sin deltagelse i interviews op til premieren på den længeventede efterfølger til kultserien 'Riget', der har fået titlen 'Riget: Exodus'.

Onsdag deltog Lars von Trier dog via videolink ved Venedig Film Festival, som markerede verdenspremieren på sæsonen. Her satte han for første gang selv ord på sin sygdom, skriver filmmediet Deadline.

- Jeg har det godt, men rystelserne kommer til at tage noget tid at få bugt med. Jeg har det bedre, men jeg føler mig en smule dummere, end jeg gjorde før, så det siger meget, lød det ifølge mediet fra Lars von Trier.

Lang tid og flere penge

Den 66-årige instruktør benyttede også lejligheden til at fortælle den fremmødte presse om arbejdet med 'Riget: Exodus', der får premiere på Viaplay 9. oktober.

Ifølge von Trier var arbejdet med serien noget anderledes, end da han lavede de første sæsoner.

- De første afsnit var lavet på kort tid og med meget begrænsede midler, og denne gang har jeg arbejdet på det i tre og et halvt år, sagde han ifølge Deadline.

Castet på 'Riget: Exodus' tæller både danske og internationale stjerner som Bodil Jørgensen, Mikael Persbrandt, Ghita Nørby, Alexander Skarsgård, Nikolaj Lie Kaas og mange, mange flere.

Når serien har haft premiere på Viaplay, vil den efterfølgende blive tilgængelig på DR og DRTV.

