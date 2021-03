Alvorligt uvenner: Må filme hver for sig

I månedsvis har rygterne svirret om uvenskab mellem Linse Kessler og hendes datter, Stephanie 'Geggo' Salvari.

Fredag aften blev rygterne bekræftet - fra flere fronter.

Linse Kessler var sammen med sin svigersøn, Cengiz Salvari, gæst i 'Go' Aften Live', og her fortalte de, at der havde været alvorlige kurrer på tråden den seneste tid.

Årsagen til deres besøg i programmet var familien Kardashians farvel til reality-serien 'Keeping Up With The Kardashians'. Det gav anledning til at tale om grænser for, hvad en reality-familie vil have med på tv, og hvad der er privat.

Geggo med rørende besked

For 'Familien fra Bryggen' har grænsen gået ved at vise uvenskab i deres program, der har ti års jubilæum til september. Men det bliver der lavet om på i den kommende sæson, der er den 19. i rækken.

- I den nye sæson kommer der lidt, vi ikke har lavet før, fortalte Cengiz Salvari.

- Der kommer noget, hvor familien er uenig om nogle ting, som vi er nødt til at have med, siger han, før Linse tog ordet.

- Ja, for det var et længerevarende uvenskab, så vi var nødt til at tage det med, for vi skulle optage hver for sig, afslørede hun.

Glad Linse: - Jeg er forgyldt

Mens Linse og Cengiz var på live-tv på TV2, benyttede Stephanie tiden til en spørgerunde blandt sine følgere på Instagram.

Meget belejligt kom der også spørgsmål om forholdet til hendes mor.

'Ligesom mange andre familier har vi også uvenskab indimellem, det er bare ikke noget, vi normalt filmer på, da det oftest drejer sig om bagateller. Denne gang var det alvorligt og længerevarende, og oveni det, så var vi midt i at filme en sæson - så det vil være unaturligt ikke at påtale det', skrev hun i svaret.

Samtidig understregede Stephanie, et mor og datter nu er blevet gode venner igen.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Linse og Stephanie.