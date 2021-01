Amalie sender sin datter i børnehave: - Folk bliver ondskabsfulde

Kan man tillade sig at sende sit barn i børnehave, når der er coronaepidemi, og regeringen opfordrer til, at man beholder børnene hjemme, hvis det er muligt?

Det siger anbefalingerne: 'Daginstitutionerne skal fortsat holde åbent for alle børn. Dog kan kommunerne benytte sig af dimensionering – altså reducere i antallet af børn – hvis det er nødvendigt for at overholde de sundhedsfaglige retningslinjer. Kommunerne kan uddelegere beslutningen om dimensionering til lederne. Børne- og Undervisningsministeriet opfordrer desuden forældre til at holde deres børn hjemme i en kortere eller længere periode, hvis de har mulighed for det', kilde bupl.dk' Vis mere Luk

Det mener forsidefrue og influencer Amalie Szigethy i hvert fald godt, at man kan.

I et opslag på Instagram skriver hun, at hun har valgt at sende sin ældste datter tilbage i børnehave efter at have holdt hende hjemme i en uge.

'Hele sidste uge holdte vi 'fri' grundet de nye restriktioner. Jeg holdt godt ud, med nyfødt og min José på den anden side, men hånden på hjertet, i dag måtte jeg have et par timer fri så jeg kan fokusere 100% på min lille Hannah. Jeg ville ønske jeg kunne være en blæksprutte med alle de arme så jeg kunne klare hele verdens situationen, men det kan jeg bare ikke,' skriver den populære realitytstjerne.

Heftig kritik

Opslaget skabte en del debat på Amalies side, hvor flere pointerede, at de ikke mente, det var i orden, at hun sendte sin datter afsted.

'Synes det er et luksusproblem at kunne vælge... lad din datter blive hjemme så vi kan få den virus væk.. ja gu fanden er det hårdt at være alenemor stod selv med 4 små børn alene men jeg klemte ballerne sammen og klarede det selvom det var med et kronisk sygt barn,' skriver en.

'Ikke i orden. Én ting er at du tog på ferie sidste år og dermed tog unødvendige ricisi, men lige pt. Er det meget egoistisk at sende dit barn i børnehave. Den muterede Corona er godt i gang med at spredes, og børnehaven holder åbent primært for børnene til dem som er i kristiske funktioner. Normalt holder jeg min mund, men det her er egoisme ud over alle grænser,' skriver en anden.

'Synes simpelthen ikke det er okay at sende sit barn i børnehave når man ikke skal arbejde,' til slutter en tredje.

I en god tone

Til Ekstra Bladet fortæller Amalie Szigethy, at hun byder debatten velkommen på sin side.

- Jeg delte det, fordi jeg havde brug for at komme ud med det. Jeg så de negative kommentarer, og normalt ville jeg nok have slettet dem, men jeg synes, det er et vigtigt emne, så jeg lod det stå, fortæller hun.

- Kan du forstå, at folk bliver forargede over, at du ikke holder din datter hjemme?

- Det kan jeg vel godt, men det er ikke nogen ordentlige ting, de skriver. De kender mig ikke, men de skriver, som om de er min mor, og at jeg skal skamme mig, og det er jeg egentlig lidt ligeglad med, siger Amalie, der for nylig blev mor til sin anden datter, Hannah.

Hun synes, at det er fint, at folk blander sig, men at det optimalt foregår på en ordentlig måde.

- De må hjertens gerne blande sig. Det er et opslag på en offentlig side, men når folk bliver ondskabsfulde, synes jeg ikke, det er i orden.

Ifølge realitystjernen er opslaget lavet til de mødre, der sidder derhjemme og måske er i en lidt hård situation med corona.

- De skal vide, at det er okay, og at de ikke skal have dårlig samvittighed. Og helt ærligt, så tænker jeg, at Mette Frederiksen har styr på det. Hvis institutionerne holdes åbne, så må man også gerne aflevere, lyder det.

Amalie Szigethy fortæller, at hun også modtager mange søde beskeder for sit opslag fra kvinder, der ligesom hende er i en situation, hvor pasning er nødvendig, for at dagligdagen kan hænge sammen.