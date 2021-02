Amalie: - Vi er kærester

Siden den 29-årige realitykendis Amalie Szigethy sidste år annoncerede, at hun ventede sit og Mikkel Skelskovs andet barn, har hun været tøvende med at sætte ord på deres forhold.

Så sent som i januar fortalte hun til Ekstra Bladet, at de to var mere venner end kærester.

- Vi er venner med fordele

Og i et af de seneste afsnit af 'Forsidefruer' på TV3 fortæller en højgravid Amalie da også, at hun har følelser for en anden mand end Mikkel.

Forud for programmet gik hun dog til tasterne for at forklare sine følgere på Instagram, at virkeligheden havde indhentet de seks måneder gamle optagelser.

'Jeg har brug for at fortælle sandheden overfor mig selv, men også overfor alle jer som kigger med', skriver hun i opslaget og fortsætter:

'Det ingen hemmelighed at mit kærlighedsliv aldrig har været nemt og jeg har gået med lukket døre i mange år... Det gået op og ned og turbulent til tider. Men jeg har brug for at fortælle, at Mikkel altid har været manden, som jeg har elsket og ikke en anden mand.'

'På vores måde'

Over for Ekstra Bladet fortæller Amalie Szigethy nu, hvorfor hun fandt det nødvendigt at forklare sig på Instagram.

- Det synes jeg, det var, fordi jeg er sammen med Mikkel. Så det var vigtigt for mig at sætte ord på situationen i dag i forhold til, hvad der er filmet for et halvt år siden, siger hun.

- Så I er et par i dag, og kalder jer kærester?

- Ja, det gør vi. Vi er kærester.

- Men I bor stadig ikke sammen?

- Nej, det er, som jeg også tidligere har fortalt i pressen. Vi er forældre, som vi er. Vi bor ikke sammen, han har sit liv, og jeg har mit liv. Og så har vi det fælles med Hannah og Josephine. Vi har begge to travlt i hverdagen, og det er primært mig, der er sammen med pigerne, men vi ses, og han kommer her, og vi er en familie, men på vores måde, siger hun.

- Ser I andre? For det er der jo lidt snak om i 'Forsidefruer'?

- Nej. Jeg blev enig med mig selv om, da jeg så programmet i sidste uge, at nu var jeg nødt til at fortælle, hvordan landet ligger. Af respekt for hele vores familie føler jeg, at jeg er nødt til at sætte ord på det, så folk ikke bliver ved med at sætte spørgsmålstegn. Så nu tænker jeg bare, at nu lukker jeg den, siger hun.

Amalie og Mikkel har haft et turbulent forhold. Foto: TV3

Ekstra Bladet har været i kontakt med Mikkel Skelskov, der oplyser, at han ikke har yderligere kommentarer til deres forhold. I stedet henviser han til Amalies udtaleleser.

Turbulent fortid I 2016 blev Amalie Szigethy og Mikkel Skelsov forældre til datteren Josephine. Efterfølgende kunne parret ikke blive enige, og Statsforvaltningen blev involveret i en bitter strid om samværet med deres datter. Striden imellem dem og kampen om datteren fortsatte længe, men sidste år forklarede Amalie Szigethy, at de to igen havde sluttet fred og nu samarbejdede om datteren Josephine. Fortiden er heller ikke et problem for parret i dag, fortæller hun. - Vi kigger bare fremad. Alle har jo en fortid, og der må man jo bare vælge at se fremad og leve i nuet. Man kan jo ikke rigtig ændre fortiden, siger hun og fortsætter: - Det dukker kun op, når pressen laver historier med link til historierne dengang. Men ellers dukker det ikke op. - Så I er helt kommet videre og har lagt det bag jer? - Ja ja, det har vi bestemt. Vis mere Luk

Amalie Szigethy og Mikkel Skelskov har sammen datteren Josephine, som blev født i 2016, og datteren Hannah, som kom til verden i november 2020.

