Anders Hemmingsen har fået nyt job

Anders Hemmingsen har scoret sig et nyt job.

Fra 1. august bliver han nemlig en del af Danmarks største nyhedssite, Ekstra Bladet.

- Jeg møder bare op første arbejdsdag med min telefon i hånden og kaster mig ud i det, siger Anders Hemmingsen til Ekstra Bladet.

- Jeg fik et godt tilbud og syntes, det lød sindssygt spændende. Jeg har været her i huset (Berlingske Media, red.) i otte år, og inden da var jeg hos Danmarks Radio i otte år, så hver ottende år prøver jeg noget nyt, fortsætter Anders Hemmingsen med et glimt i øjet og tilføjer:

- Og så glæder jeg mig til at finde ud af, om Treo findes i virkeligheden.

Anders Hemmingsen har ikke under 1,2 millioner følgere på Instagram. Foto: Anthon Unger

Anders Hemmingsen er med sine ikke under 1,2 millioner følgere på Instagram en af Danmarks største på det sociale medie. Og Ekstra Bladets chefredaktør Anders Borup er da også rigtig glad for den nye ansættelse.

Annonce:

- Jeg er sindssygt glad for at have lokket et af Danmarks skarpeste hoveder inden for sociale medier til Ekstra Bladet. Anders Hemmingsen skal være med til at gøre det i forvejen dygtige og skarpe SoMe-hold endnu bedre.

Hemmingsens ansættelse på Ekstra Bladet betyder, at han stopper hos B.T., der er en del af Berlingske Media.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

De lever i stor stil af at lægge indhold på sociale medier, men hvor meget kan man egentlig tjene på at være influencer? Ekstra Bladet har taget et kig på et udsnit af de største profiler i Danmark. Læs mere her.