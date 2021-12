Anders Matthesen: - Børn skal ikke forkæles

Nogle gange kan det føles, som om 46-årige Anders 'Anden' Matthesen kan alt.

Han er sjov, han er kreativ, han er skør og mange mener, han er direkte genial.

Han er også god til at tjene penge. Rigtig mange af dem endda.

Men hans vigtigste egenskab i livet er nok alligevel, at han tydeligvis er en god far til 10-årige Spencer, som han har med sin kone - og manager - Cemille Rosenberg, der også har to børn fra et tidligere forhold.

Dog måske ikke lige på den måde, folk tror. For umiddelbart kunne man nemlig måske forvente, at Matthesen er en rigtig hyggeonkel, som laver spas med ungerne konstant og deler ud til højre og venstre af godter og gode sager, men i virkeligheden er han rent faktisk tværtimod rigtig god til at sige nej - især over for sit afkom.

Sæt pris på at være i sync

Det fortæller komikeren, filmskaberen og skuespilleren i et stort interview i januar 2022-udgaven af magasinet Psykologi i anledning af hans nye selvhjælpsbog 'Livsstil er en livsstil'.

Her sætter han bl.a. ord på, at han er konen ikke altid er helt på bølgelængde hvad angår børneopdragelsen.

- Vi er i hvert fald ikke helt enige om det. Jeg synes nok ikke, at unger skal have så meget slik og kage og så store julegaver, som min hustru synes. Jeg synes bare ikke, at børn skal forkæles, lyder det fra den populære multikunstner.

Han fortsætter:

- En masse nej'er gør også, at det ja, man så får, bliver mere vigtigt. Og man skal ikke overøse dem med opmærksomhed, man ødelægger deres dopamincenter, fordi de skal underholdes hele tiden. Nogle gange skal man bare lave lektier, nogle gange er det bare kedeligt. Livet er det hele. Det handler om at lære at sætte pris på at være i sync med virkeligheden. Og sige, det hele er godt, ikke kun når musikken spiller, eller når der er strøm på ens iPhone, siger han.

Giv dem en pandekage

Det vigtigste for Anders Matthesen er, at børnene bliver gode mennesker. Det har han tidligere fortalt om til Alt.dk i forbindelse med premieren på 'Ternet Ninja 2' tilbage i august.

- Hver gang jeg kan se, at de ærgrer sig over et skud, de ikke har taget. Eller hvis noget ikke er lykkedes, så siger jeg: 'Fuck det, du får aldrig brug for det.' Det vigtigste er, at du er et godt menneske. God og kærlig. Og hvis man hører, at de har taget et af de små børn i hånden ovre i skolen, så køb dem en kæmpe pandekage – for det der, det gør mig fandeme glad at høre.

- Op i røven med alt det andet. Hvor godt du ser ud, hvor stærk du er, og hvor mange gange, du kan jonglere. Det skader jo ikke at have nogle mål, men hold kæft hvor er det svært som forælder ikke at heppe lidt for højt, når de spiller fodbold, eller rose en tegning til skyerne.

- Man skal heller ikke sige: 'Den er grim, det kan du gøre bedre,' men man kan jo godt finde på noget, hvor man spørger: 'Fedt, var det sjovt at lave den?.' Så man i stedet fokuserer på, om de har sig selv med – og hele tiden siger, at de ikke skal gøre det for de voksnes skyld. Vi forventer ingenting. Bare de hygger sig og er glade.