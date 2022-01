Anders Matthesen: Sådan føler jeg mig rig

Multimanden Anders Matthesen er født ind i en møgfattig familie, og han var med egne ord fattig i hele sin ungdom.

Det kommer måske ikke som verdens største overraskelse, men sådan er det langt fra længere.

Anders Matthesen er landets nok mest elskede, mest opfindsomme og mest alsidige komiker. En alenlang række af succeser har derfor selvsagt smittet alvorligt af på den nu bugnende bankbog.

Præcis hvor rig, Anders Matthesen er, får vi ikke at vide, men han kommenterer dog begrebet rigdom og kommer med en lille indrømmelse i den seneste udgave af magasinet Psykologi.

- Altså, jeg synes, man er rig i det øjeblik, man ikke behøver at ligge vågen om aftenen og bekymre sig over sin skattegæld, eller hvornår pengene til den næste husleje skal komme ind. Det har jeg prøvet! Jeg er født i en møgfattig familie og har været fattig i hele min ungdom. Jeg har optrådt i 28 år, og de fleste af årene gik det nogenlunde fra december til juli, og så kunne man spare op til den drøje juli og august, hvor der ingenting var at lave, siger Anders Matthesen og fortsætter:

- Det var altid ned og kigge i cigarkassen: Hvornår har vi nok? Uh, nu er den her måned på plads. Så jeg har da levet fra hånden og i munden i rigtig mange år. Det er ingen hemmelighed, at det behøver jeg ikke tænke så meget over længere, siger komikeren, som ifølge Psykologi sagtens kan holde fri et år, hvis han vil, og stadig leve godt.

Bacardi Breezer-stråhat nej tak

Til gengæld går 'Anden' op i de helt små ting, hvis han kan risikere at miste noget af lav værdi, han bruger meget. Også selv han er ved muffen.

- Jeg er ikke så nærig med penge på den måde, men hvis min lader pludselig havner hos nogle andre, bliver jeg sådan, 'Er det ikke min lader?'. Hvis de siger nej, kan det blive en stor sag.

Anders Matthesen fortæller desuden i interviewet, at han sagtens 'kunne grinde' løs og tage alt, hvad han kan få af gæsterbartender-jobs, tv-jobs, reklamejobs, firmaforerningsjobs og 'stå med Bacardi Breezer-stråhat og lave standup'.

Ifølge ham selv kunne han have haft tre jobs om dagen i december, hvis bare han gad.

Det kunne han dog aldrig drømme om, understreger han i Psykologi og pointerer, at den kreative kraft i ham ville dø ud, hvis han lavede venstrehåndsarbejde for ussel mammons skyld, og at man i øvrigt aldrig kommer til at se ham være med på en øde ø eller danse med fire andre.

