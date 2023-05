Andreas Bo: Aldrig på pension

Når andre slænger sig i strandstolen og griller ude på terrassen om aftenen, skal Andreas Bo på arbejde.

Den 56-årige komiker er en del af holdet, der står på scenen i genrejsningen af Tivolirevyen, som får premiere 1. juni og spiller frem til 5. august.

- Du får ikke mig til at tude over noget som helst i det, jeg laver. Jeg har det kæmpestore privilegium, at jeg simpelthen har ophøjet min hobby til mit levebrød, siger Andreas Bo med et smil.

- Hvis der var det mindste, havde jeg alverdens muligheder for at sige: 'Det var det, lad mig prøve noget andet'. Men jeg har ingen lyst, ingen ambition, siger han og tilføjer:

- Jeg håber, at når jeg er 85 år, at et teater ringer og skal bruge en, der kommer ind med en rollator og afleverer et brev i en forestilling. Jeg ville køre hele vejen for de fem minutter hver aften.

Den kendte komiker og autodidakte skuespiller har været en del af den danske underholdningsbranche siden 00'erne.

Gennem sin karriere på de skrå brædder har Andreas Bo blandt andet medvirket i Nykøbing Falster Revyen, Kolding Sommerrevy, Køge-revyen og Cirkusrevyen, som traditionen tro også spiller sommeren over.

Men når ens hobby også er ens arbejde, har man faktisk mere fri end de fleste, pointerer han.

- Jeg har mere sommerferie end andre, som kun har tre uger, hvor de skal skynde sig at nå til Mallorca, ordne haven og male huset, siger Andreas Bo og fortsætter:

- Jeg går hele sommeren og laver projekter og plejer mine børn, og når klokken så bliver 17, skal jeg ind til fem kære kolleger og 800 mennesker, som glæder sig til at se mig.

Sammen med sin medspillende instruktør, Lisbet Dahl, og kapelmester James Price står Andreas Bo side om side med Linda P, Carsten Svendsen og Nicolai Jørgensen i Glassalen i Tivoli.

Andreas Bo, Nicolai Jørgensen, Linda P, Lisbet Dahl, Carsten Svendsen og James Price er sekstetten, som skal skabe nyt liv i Tivolirevyen, som genopstår efter 24 års fravær. (Arkivfoto). Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Tivolirevyen får premiere 1. juni og spiller frem til 5. august.