Andreas Bo raser: - Det er noget pis

Han mener, at der er vigtigere ting at tage sig af

Den danske komiker Andreas Bo er træt af jammer og 'sofa-tv'. Og han er bestemt også træt af, hvordan corona-krisen bliver udstillet og fylder i mediebilledet.

- Det er godt nok dramatisk. Vi skal selvfølgelig forholde os til det, men kan vi lige se det fra et helikopter perspektiv. Der er jo meget få, som er døde i år, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg siger ikke, at det ikke farligt. Men der er ingen grund til at stikke hovedet op i vores egen røv. Vi har pengene her i landet til at komme igennem det og vi løser det fint, lyder det fra komikeren.

Fin udmelding, men...

Andreas Bo kom op i det røde felt, da tv-vært Gertrud Højlund gik ud og sagde, at hun har valgt at holde jul alene og ikke sammen med sin mor, som er i risikogruppen. I den forbindelse blev hun inviteret i Aftenshowet, hvor netop denne anderledes jul var i fokus.

- Det er en fin udmelding fra Gertrud. Men hun turnerer rundt og siger, at hun ikke skal se sin mor til jul, forklarer han.

- Vi er blevet lige så dumme som amerikanerne. Der bliver ikke taget en diskussion på et højere plan. Det er sofa-tv!, lyder det skarpt fra komikeren.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Sådan anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man holder jul i år.

Vigtigere ting

- Der er så mange katastrofer, men det er Gertrud, som ender i bedste sendetid, hvor hun fortæller, at hun holder jul alene. Har vi helt glemt flygtningebørnene. Hvad sker der, hvis der faktisk kommer en rigtig krise, et nyt tjernobyl-udbrud?, spørger han retorisk.

- Det er en influenza, som vi ikke har en vaccine imod endnu. Og så er alle i den tredje verden bare ligegyldige. Det er noget pis og vi er oppe i vores egen røv, fortæller han og understreger, at man selvfølgelig skal passe på dem i risikogrupper, men at resten af landet burde gå videre.

- Det er ikke Gertruds beslutning om at holde jul alene, jeg anfægter, men det er hykleriet i det.

Ikke enig

Gertrud Højlund er langt fra enig, og påpeger at hun hverken er ked af at holde jul alene eller gør det for at få omtale. Til Ekstra Bladet fortalte hun tidligere på ugen:

- Det er ikke synd for mig - jeg er ikke alene og forladt. Det er fordi, omstændighederne byder os at gøre noget andet. Man skal heller ikke gøre det til en større katastrofe, end det er. Hvis alt går vel, ser jeg jo familien om nogle måneder, fortalte Gertrud Højlund.

Højlund forklarer blandt andet beslutningen om, at hun på grund af arbejdet som vært på TV2 News ikke har mulighed for at isolere sig og det blandt andet er derfor hun ikke ønsker at sidde flere dage med familien.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Gertrud i forbindelse med udarbejdelsen af denne artikel, men hun har ikke ønsket at udtale sig yderligere.