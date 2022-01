Andreas Bo scorer stor værtstjans

En gang om året går DR og 12 humanitære organisationer - herunder Røde Kors, Unicef og Børns Vilkår - sammen og samler ind for at hjælpe mennesker i verdens fattigste lande med at nå FN's verdensmål.

Det sker ved et tv-transmitteret indsamlingsshow, som i år afholdes 29. januar live fra Musikhuset Esbjerg.

Værtskvintetten, som skal guide seerne igennem aftenen, udgøres af komiker Andreas Bo, håndboldkommentator Jesper Nøddesbo, radiovært og tidligere topsvømmer Lotte Friis, nyhedsvært Tine Gøtzsche og Kristian Ring-Hansen Holt fra 'Aftenshowet'.

Andreas Bo, der også var vært ved sidste års show, har forud for dette års indsamling været i Rwanda og besøge et af projekterne bag Danmarks Indsamling, og det gjorde indtryk på den 54-årige komiker.

- Jeg oplevede masser af håb. Masser af glade mennesker. Børn, der har fået en form for fremtid på grund af projekterne, siger Andreas Bo i en pressemeddelelse.

Første gang nogensinde

Donationerne går igen i år til coronakrisens børn. Det er første gang nogensinde, at fokus er det samme to år i træk.

- I Danmark må vi leve med afstand og nye restriktioner, og epidemien gør hverdagen svær for mange. Men i verdens fattigste lande er situationen langt mere katastrofal. Hvor nøden før var stor, er den nu ekstrem, advarer Danmarks Indsamling.

- Millioner er lige nu sat uden for skolesystemet, og deres håb om en bedre fremtid forsvinder langsomt, mens fattigdommen vokser, og sulten tager over. Risikoen for en barndom med børnearbejde eller som barnebrud er overhængende.

Danmarks Indsamling 2022 sendes live lørdag den 29. januar på DR1 fra klokken 19.00.