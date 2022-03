Andreas Mogensen på ny rejse til international rumstation

Andreas Mogensen, der i 2015 blev den første dansker i rummet, skal endnu en gang trække i rumdragten.

Det oplyser Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse.

Det er Nasa, der har peget på den danske astronaut som den ene af to piloter på den SpaceX-mission, der i juli 2023 drager på en længere rejse mod den internationale rumstation, ISS, hvor de skal være frem til februar 2024.

Dermed bliver Andreas Mogensen den første ikke-amerikanske pilot til at styre et Crew Dragon-rumskib.

Missionen er ifølge videnskab.dk sat til at vare omtrent et halvt år. Det er betydeligt længere end Andreas Mogensens første tur til rummet, som varede ti dage.

Stolt og glad

Den danske astronaut ser frem til at drage på endnu en rumrejse.

- Det er noget, jeg har set frem til, lige siden jeg landede sidst i 2015, og det er noget, jeg arbejdet frem mod. En af årsagerne til, at jeg fortsat er i jobbet, er netop for at komme afsted igen. Så det er stort, siger Andreas Mogensen til Videnskab.dk.

Også uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen glæder sig over, at Andreas Mogensen nu skal afsted.

- Den første ikke-amerikanske pilot på en SpaceX-mission er også Danmarks første astronaut. Andreas Mogensen har bare gjort det rigtig godt. Det er jeg ikke alene stolt over som dansker. Det er jeg også glad og taknemmelig over som minister, siger han og understreger, at han ser Andreas Mogensen som en uvurderlig ambassadør for de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser.

- Med denne her ekspedition får danske forskere mulighed for at lave nogle helt unikke forskningsforsøg, der blandt andet kan fremme grøn omstilling. Og det glæder jeg mig til at følge, siger ministeren videre i pressemeddelelsen.