'Anja & Viktor'-kollega reagerer: - Robert skal lære at opføre sig ordentligt

Joachim Knop, som fængselsdømte Robert Hansen har arbejdet sammen med i den populære filmserie og i en musical, håber, at der på den anden side venter den gode, gamle søde Robert igen

- Det må være om ham slemme Robert.

Sådan lyder reaktionen fra skuespiller og operasanger Joachim Knop, da Ekstra Bladet ringer og hører, om han vil komme med en reaktion på, at hans gamle skuespiller-kollega Robert Hansen onsdag middag blev idømt fire måneders ubetinget fængsel for vold mod ekskæresten Nynne Larsen.

Knop spillede sammen med voldsdømte Robert Hansen i 'Anja og Viktor'-filmene, hvor de sammen med blandt andre Karl Bille, Sofie Lassen-Kahlke og Jonas Gülstorff fejrede triumfer i den populære serie af Regner Grasten-producerede film.

De i alt fem film havde premiere i en periode fra 1999 til 2008.

- Jeg er selvfølgelig trist over, hvad der er sket. Jeg håber, han kommer 'ren ud' på den anden side, og lærer at opføre sig ordentligt, som alle vi andre gør. Så vi kan få den gode gamle, vidunderlige og søde Robert tilbage, siger Joachim Knop til Ekstra Bladet.

Jochim Knop spillede senest sammen med Robert Hansen i 'Kærlighed ved første hik - The Miusical' fra 2018. Foto: Miklos Szabo

Sparsom kontakt

Han fortsætter:

- Der er jo heldigvis ingen, der er døde her, men der er nogen, som er triste, og det er han sikkert også selv. Nu vi må komme igennem, tage vores straf og så satme forstå, at vi skal opføre os ordentligt.

- Du siger 'den gode, gamle Robert?

- Det var jo ham, jeg kendte fra de gode gamle dage og de første film, vi lavede sammen. Den charmetrold, han jo er. Man skal holde sig fra hårde stoffer og for meget alkohol, og så skal man opføre sig ordentligt, ikke? Det er nemmere sagt end gjort - det ved jeg godt. Men vi skal alle opføre os ordentligt. Hvis bare alle på Jorden forstod det.

Sådan så det ud, da bl.a. Robert Hansen og Joachim Knop holdt pressemøde i forbindelse med den fjerde 'Anja & Viktor'-film, der havde premiere i 2007. Foto: Tariq Mikkel Khan

Og her fra optagelserne til den første film i rækken fra 1999 - 'Kærlighed ved første hik', der byggede på Dennis Jürgensens populære bog. Foto: Sif Meincke/POLFOTO

Joachim Knop fortæller, at han ikke har haft så megen kontakt med Robert Hansen, imens denne har haft det svært.

- Vi spillede jo musical sammen for nogle år siden og har også set hinanden til nogle premierer, men vi har jo begge travlt med alt muligt andet. Jeg er den pæne dreng i klassen, som ikke kunne drømme om at opføre mig sådan dér. Tag din straf - op på hesten. Tilbage til den Robert, vi alle elsker. Det må være devisen.

- Men jeg må indrømme, at jeg ikke har talt med ham, mens alt det her har stået på. Skal jeg så have dårlig samvittighed? Men jeg kan sgu ikke redde hele verden, selv om jeg gerne ville. Vi må videre.

- Det er selvfølgelig trist. Det er ikke fordi, jeg negligerer dommen. Men altså: Videre - og opfør dig ordentligt!

