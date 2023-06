Ankerstjerne: - Jeg var rædselsslagen

Musiker Lars Ankerstjerne åbner i et nyt interview op for en svær tid, efter han og kæresten mistede et barn under graviditeten

Musiker Lars Ankerstjerne og kæresten Lise Koefoed havde et brændende ønske.

Nemlig at blive forældre. Og efter at parret havde kæmpet i, hvad Ankerstjerne i et stort interview med Berlingske beskriver som, '1000 år' for at blive gravide, lykkedes det parret.

Men det endte ikke med baby og barnevogn. Tværtimod. Parret mistede nemlig barnet under graviditeten.

- Det satte nogle ret dybe spor i mig, som gjorde, at de efterfølgende gange, hvor min kæreste blev gravid, var jeg rædselsslagen for at miste igen, fortæller den tidligere 'X Factor'-dommer til Berlingske, der har historien på forsiden af deres avis i dag, tirsdag.

I interviewet beskriver Ankerstjerne sin ene datter som 'nærmest det mest fotograferede barn i verden, før hun blev født', da han købte sig fattig i tryghedsscanninger for at være sikker på at alt var, som det skulle.

Og lykken ville da også, at parret blev forældre. I dag har de to børn. Leona på fire og Roxie på to år.

Lars Ankerstjerne har før været vært på 'X Factor'. Her er han med tidligere vært Sofie Linde og de to dommer-kollegaer Thomas Blachman og Nanna Øland, måske bedre kendt som Oh-Land. Foto: Jonas Olufson

Ikke første gang

Det er ikke første gang, at popstjernen fortæller om den svære tid i kampen for at få børn. I sin nye sang, 'Dem der venter', som Ankerstjerne for nylig udkom med, åbnede han ligeledes op for den svære periode.

- Den sang handler om en mørk periode i min kærestes og mit liv, hvor vi ikke vidste, om vi kunne blive forældre. Den handler om frygten for aldrig at kunne blive far, udtalte Ankerstjerne i et interview med Ritzau i forbindelse med hans nye single og tilføjede:

- Den sang har været hård at skrive. Meget mere trist og melankolsk. Det har været den sværeste tid i mit liv.

Problemer med at få børn er udbredt. Ifølge de danske sundhedsmyndigheder oplever hvert femte par i Danmark ufrivillig barnløshed. Det betyder, at der ikke er opnået graviditet efter regelmæssigt samleje i et år.