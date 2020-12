Ankerstjerne sælger huset: Scorer millioner

Lars Ankerstjerne skulle ikke vente længe, før han fik solgt sit hjem i Vanløse.

Den 232 kvadratmeter store villa i den københavnske forstad røg på markedet i august, hvor salgsprisen lød på 12.500.000 kroner, og nu er boligen solgt.

Det bekræfter ejendomsmægler Martin A. Olesen, der er den ene indehaver af RealMæglerne Olesen & Christensen, som stod for salget, over for Ekstra Bladet.

Den tidligere 'X Factor'-dommer overtog selv villaen 1. marts 2018. Dengang betalte han 9.995.000 kroner for boligen, som blev bygget i 1920. Siden er villaen altså steget en del i værdi.

Salget er endnu ikke tinglyst, og det vides derfor ikke, hvor stor en gevinst Ankerstjerne kan sætte ind på kontoen, men der er tale om et par ekstra millioner i forhold til købsprisen.

Ejendomsmægleren vil ikke oplyse den præcise salgspris, men skriver i en mail, at 'der blev givet et lille afslag i forhold til udbudsprisen, så det blev solgt for tæt på 12,5 millioner kroner'.

Plads til flere børn

Da Ankerstjerne i august dukkede op på den røde løber til Zulu Comedy Galla, fortalte han Ekstra Bladet, at hjemmet blev sat til salg, fordi der skulle ske noget nyt.

- Helt praktisk er noget af årsagen også, at vi er nødt til at rejse. Jeg har nogle ting, jeg laver i LA, som jeg skal forholde mig til, så det er også noget i forhold til det og lidt fleksibilitet, så vi kan stikke afsted - når verden på et tidspunkt er til det igen, sagde rapperen.

Han fortalte samtidig, at han sammen med sin kæreste, Lise Koefoed, også ønskede et nyt hjem, hvor der var plads til flere børn end den ene datter, parret fik i 2018.

Han afviste dog, at der allerede var en familieforøgelse på vej, men det viste sig halvanden måned senere ikke at være helt sandt.

'Det gik så godt første gang, at vi sgu lige gør det igen. Leon’-kanonen skal være storesøster til foråret!', skrev han midt i november på Instagram, hvor han delte et billede af den lykkelige familie.

Det vides ikke, om familien, der til foråret altså kommer til at tælle fire personer, har fundet deres fremtidige hjem. Men sikkert er det altså, at de ikke længere ejer villaen i Vanløse.

Til Ekstra Bladet skriver Lars Ankerstjerne i en sms, at man er glad for handlen og alt det gode i deres liv netop nu.

'Vi er meget glade. For handlen og da især for familieforøgelsen. 2021 kan kun blive fantastisk', skriver hitmageren og tilføjer om de fremtidige boligplaner:

'Jeg kan ikke helt løfte sløret for, hvad vi skal - endnu. Andet end at jeg skal lave hits og passe børn, tænker jeg'.