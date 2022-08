Ekstra Bladet

Tilbage i 2019 henvendte en daværende kvindelig ansat på DR sig til sin chef og DR's HR-afdeling for at indberette en seksuel krænkelse, hun mente at være blevet udsat for i forbindelse med en julefrokost på arbejdspladsen i december 2018.

I marts 2020 anmodede hun videre om, at DR behandlede sagen, og værten blev af DR siden undersøgt i sagen om den seksuelle krænkelse.