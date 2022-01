Anklage: Snød sig til gratis rengøring

Christel Trubka har indgået et samarbejde med et rengøringsfirma. De skulle gøre rent for hende, hun skulle reklamere for dem. Men da hendes lejlighed var ren, stoppede samarbejdet

I midten af december fraflyttede realitystjernen og influenceren Christel Trubka sin lejlighed i København.

Lejligheden på 95 kvadratmeter, der ligger i Sydhavnen, skulle efterlades rengjort, og derfor indgik hun en aftale med et rengøringsfirma, der skulle klare gulvvask, vinduespudsning og ovnrens, inden boligen skulle gennemgåes og overdrages.

I stedet for at betale for rengøringen var aftalen mellem Christel Trubka og firmaet Cleani, at hun skulle omtale firmaet i tre stories på Instagram samt poste den video, Cleani selv ville lave, når lejligheden stod skinnende ren.

Ekstra Bladet har set dokumentation for aftalen, hvor lejligheden skulle ordnes 14. december. Her fremgår det også, at Christel Trubka godkender aftalen helt uden forbehold.

Efter Cleani var forbi og pudse og polere lejligheden, er al kommunikation dog stoppet, og Christel Trubka har ikke postet noget som helst af det lovede. Det skuffer ejeren af firmaet.

Virkede reel

- Jeg havde absolut ingen fornemmelse af, at hun ikke ville overholde vores aftale. Hun var der endda den dag, hvor der blev gjort rent, og der virkede hun helt reel, siger Alexander Wrisberg, der ejer rengøringsfrimaet.

Det tog ham et par timer at få gjort Trubkas lejlighed klar til overlevering. Regningen for hans arbejde løber op i et par tusind kroner.

- Det er ikke pengene, det her handler om. Det er mere det der med, at jeg er blevet snydt. Og så af et menneske, der har som arbejde at lave den her slags promovering. Jeg regnede med, at hun havde en professionel tilgang til det, siger Alexander Wrisberg, der i høj grad føler sig ført bag lyset.

- Og udnyttet. Jeg har ikke lavet sådan nogle aftaler før og var ret skepisk. Men jeg gav det en chance - især fordi opgaven ikke var stor. Men jeg sidder da totalt tilbage med en øv-følelse af at være blevet snydt, siger han.

- Hvad har du gjort for at komme i kontakt med Christel Trubka efter rengøringen?

- Jeg har skrevet til hende adskillige gange via Instagram, hvor vi indgik aftalen. Men hun har ikke svaret. Jeg har også fået fat i hendes nummer og har ringet til hende. Heller ikke her reagerer hun, siger han med et suk.

Erkender, men ...

Ligesom Alexander Wrisberg har Ekstra Bladet forgæves forsøgt at få fat i Christel Trubka. Vi ville gerne have spurgt hende, hvorfor hun ikke har overholdt sin del af aftalen med rengøringsfirmaet.

Ekstra Bladets beskeder til realitystjernen og influenceren har dog fået hende til at kontakte Cleani - efter to uger med total tavshed.

Pludselig erkender hun, at det ikke er i orden, at hun ikke at postet de lovede ting. Hun skriver samtidig, at hun nok skal gøre det.

I skrivende stund venter Cleani dog stadig på, at Christel Trubka holder sin del af aftalen.

