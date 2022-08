Ekstra Bladet

I 2019 gik en daværende kvindelig medarbejder til DR's HR-afdeling for at anmelde en krænkelse, som hun mente at være blev udsat for til en julefrokost i december 2018, hvor hun uopfordret blev taget på bagdelen af en mand, som hun identificerede som en af DR's værter.

Men den krænkede kvinde har bestemt ikke været tilfreds med DR's håndtering af sagen og den konklusion, de i sidste ende er kommet frem til efter hendes henvendelse.