Anklaget for at tage stoffer: Nægter alt

I en video, der har floreret på TikTok efter fredagens Reality Awards, hænges realitystjernen Türker Alici ud for at have taget kokain inden et interview

'Når man lige har kørt to ordentlige baner næsesukker ude bagved' introducerer TikTok-videoen med store, hvide bogstaver, mens man ser kendisparret Türker Alici og Sarah Tiedt blive interviewet til fredagens Reality Awards.

Præcis hvem der angiveligt skulle have 'kørt to ordentlige baner' ude bagved, og hvad der indikerer det, fremgår uklart i videoen, som er ment som et meme.

Men sjov eller ej har flere i den anledning kontaktet Türker, der tidligere har medvirket i 'Paradise Hotel', for at få svar på, om rygterne har noget på sig. Derfor har han nu delt en video på sin Instagramprofil, hvor han afviser og forklarer situationen.

- Jeg smider lige et screendump, så kan I se, jeg var hjemme kl. 23.39 og se 'X Factor', og dagen efter stod jeg op klokken 6 for at tage over og træne klokken 7.30. Jeg vil bare lige sige, at hvis jeg havde været i byen og give den maks. gas, så synes jeg eddermaneme, det er ekstrasejt, at jeg var kommet derop, griner han i videoen.

Türker og Sara var sammen på den røde løber ved fredagens Reality Awards. Foto: Jonas Olufson

Alvorlige konsekvenser

Selvom Türker i sit Instagram-opslag laver sjov med situationen, lægger 'Paradise'-kendissen over for Ekstra Bladet ikke skjul på, at sådanne videoer faktisk kan have alvorlige konsekvenser for ham.

- Det er faktisk lidt træls, for jeg har jo en masse samarbejdspartnere, og hvis de ser den video uden at have set mit opslag, så kan det jo faktisk få store konsekvenser for mig, siger han, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

Derfor var det vigtigt for ham at forklare situationen og dele hele klippet offentligt, så der ikke hersker nogen tvivl, om at hverken han eller kæresten Sara tog stoffer til fredagens Reality Awards.

Philip May og Türker Alici sad sammen til Reality Awards. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Chips i tænderne

Han forklarer da også i sit Instagram-opslag, at klippet er taget uheldigt ud af kontekst.

- Det, der skete, er, at der lå en masse chipsposer på bordet, og jeg var i gang med at spise chips, da vi bliver prikket på skuldrene og spurgt, om vi ville give et interview - og det ville vi jo gerne. Så jeg står og er i gang med at fjerne chipsrester fra tænderne, siger han i opslaget på Instagram.

I slutningen af videoen i hans opslag ser man hele klippet, hvoraf videosekvensen til TikTok-videoen er taget fra. Her ser man Türker stå med ryggen til kameraet og spise chips fra bordet, inden han vender sig for at give interview.

'Bror, bare stop med at spise chips' skriver en følger til opslaget, mens kendissen Philip May kommenterer: 'Hahaha, hvor er det egentlig sjovt'.

