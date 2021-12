Anna Thygesen: - Dyrby har slagtet sig selv

Anna Thygesen mener ikke, at hun er hovedårsag til, at Michael Dyrby nu er fortid på B.T. Han ligger, som han har redt, siger hun. 'Hendes mening er den mindst interessante i Danmark,' svarer Dyrby

I den stærkt omtalte dokumentar 'MeToo: Sexisme bag skærmen' var Jes Dorph-Petersen eneste mand, der blev nævnt ved navn, men ganske kort tid efter fortalte kommunikationsrådgiver og podcast-vært Anna Thygesen i Ekstra Bladet, at hun var blevet krænket af Michael Dyrby i deres fælles TV 2-tid.

Det har dog aldrig været et mål for Anna Thygesen, 56, at den syv år ældre Michael Dyrby skulle forlade B.T., siger hun nu til Ekstra Bladet.

- Aldrig! Men som kommunikationsrådgiver har jeg kunnet se, at det her ikke holdt. Det var for sent, han kom ud. Så er der den ubekendte, hvor man aldrig ved, hvem der holder hånden over en. For så kan man holde i længere tid. Jeg har ingen glæde eller lettelse over det. Jeg er faktisk ligeglad, for jeg synes, det er vigtigst, at vi - i hvert fald delvist - har fået vist, hvad en sexistisk kultur er, lyder det fra Anna Thygesen.

En sten på vejen

Hun har uden tvivl banket et af mange søm i kisten for den nu forhenværende chefredaktør, der til sidst efter en ordentlig tur i mediemøllen - efter sigende frivilligt - forlod sin stilling. Hovedårsag er hun dog langtfra, mener Anna Thygesen.

- Michael Dyrby ligger, som han har redt. Jeg kan notere mig, at jeg bliver udråbt som en, der var med til at fælde ham. Det er jo rigtigt, at jeg sagde hans navn, men det følte jeg mig faktisk presset til, fordi han påstod, at jeg løj. Det er ham, der har slagtet sig selv. Men selvfølgelig var jeg en sten på vejen, fordi han påstod, at han ikke var en del af den sexistiske kultur, og så kom jeg og sagde 'jo, du var, for det var DIG, der sagde de ting til mig'.

Anna Thygesen og Michael Dyrby er formentlig ikke just på julekort med hinanden i disse dage, og det virker da også, som om Anna Thygesens bidrag til debatten om Michael Dyrbys krænkende adfærd i TV 2-tiden, og i forlængelse af det fokus på hans fortsatte virke på B.T., ikke er gået ubemærket hen hos den detroniserede mediechef.

'Den mindst interessante mening i DK'

Hun noterer sig således, at Michael Dyrby i forbindelse med det store interview i Berlingske i tirsdags, hvor han endelig 'talte ud' efter lang tids pres, formentlig havde sikret sig, at han skulle spørges specifikt til og om Anna Thygesen og den sag, hun fik sat i gang.

- Det var altså vigtigt for ham at få fortalt, at han ikke havde sagt sådan noget - og at jeg dermed løj. Fordi det var hans troværdighed, der stod på spil dér. Hvis han først mistede den over for mig, ville det hele jo ryge, siger Thygesen.

Ekstra Bladet har forelagt Michael Dyrby Anna Thygesens hovedpointer og teser fra denne artikel med henblik på en kommentar.

Han proklamerer dog over for Ekstra Bladet, at Anna Thygesens mening om ting - i hvert fald om hans stop i utide - rager ham en papand.

'Hvad Anna Thygesen tror om min afgang, er nok det mindst interessante i Danmark,' svarer han i en sms.

