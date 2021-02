Anne Bech er død

Kræft i binyrerne er en enormt sjælden kræftform.

- Det er jo en ekstrem sjælden sygdom. Vi snakker om noget med under 20 tilfælde om året, forklarer cheflæge Niels Kroman fra Kræftens Bekæmpelse.

Kræft i binyrerne er en sygdom, hvor man oftest overproducerer hormonet adrenalin, hvilket giver symptomer som forhøjet blodtryk og dunkende hovedpine.

Adrenalin er et såkaldt 'kamphormon', som kroppen laver, hvis man skal præstere fysisk. Det kunne eksempelvis være, når man får sig en forskrækkelse eller skal ud og løbe en tur. Tidligere er hormonet derfor også blevet brugt som doping.

Hjertebanken og kraftige svedeture kan også være et vink fra kroppen om, at der er en øget produktion af adrenalin i gang.

- Det typiske symptom er, at en ellers rask person pludselig får et helt ukontrolleret, forhøjet blodtryk. Så skal man overveje, om han eller hun kunne være en af de her helt sjældne tilfælde. Det kan heldigvis afgøres med en blodprøve og en urinprøve, siger Niels Kroman.

- Men det er klart, at hvis sygdommen spreder sig til andre organer, kan man også få andre symptomer.

Årsag ukendt

Ifølge Kræftens Bekæmpelse er det som regel ukendt, hvad der fører til kræft i binyrerne.

- Sygdommen indgår i nogle af de her meget sjældne syndromer, hvor man ser flere arvelige kræftformer, men ellers kender vi ikke noget til årsagen, forklarer Hans Henrik Storm, som er overlæge hos Kræftens Bekæmpelse.

De arvelige syndromer, som kan gøre dig udsat for kræft i binyrerne, tæller blandt andet Li-Fraumenis syndrom, Gardners syndrom og Beckwith-Wiedemanns.

Omkring 30 procent af dem, som har kræft i binyremarven, har sygdommen på grund af arvelige forhold.

Under kniven

Behandlingen for kræft i binyrerne er først og fremmest kirurgisk. Det vil sige, at man går ind og fjerner den ramte binyre. Da man har to, kan man heldigvis sagtens undvære den ene.

- Det er rigtig godt, hvis man opdager sygdommen hurtigt. Hvis man fanger den i et tidligt stadie, hvor den 'bare' spytter for meget hormon ud, men ikke har spredt sig til nabo-organerne, kan man fjerne den helt, forklarer Niels Kroman.

- Det kan oven i købet gøres med en kikkert-operation, så det er relativt skånsomt.

Da sygdommene kan være hurtigt voksende, bliver man desværre ofte diagnosticeret for sent. Hvis det er tilfældet, er der kun symptombehandling tilbage.

- Hvis sygdommen kommer tilbage eller allerede har spredt sig, går man i gang med at lindre de symptomer, som den giver, uddyber Niels Kroman.

- Forhøjet blodtryk kan vi sagtens behandle, og vi har også et middel, som blokerer for adrenalinens effekter. Ved tilbagefald handler det jo typisk om at give folk et godt liv.

Man kan desværre ikke sige noget om overlevelseschancerne for sygdommen, da den ifølge Niels Kroman er så sjælden, at den statistiske usikkerhed bliver for stor.