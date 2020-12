Anne Dorte Michelsen skal skilles efter 24 år

Efter 24 år som mand og kone skal sangerinde Anne Dorte Michelsen og ægtefællen Carsten Kressner skilles.

Det skriver Se og Hør.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Anne Dorte Michelsen skilsmissen. Hun ønsker dog ikke at gå i yderligere detaljer omkring bruddet.

- Det er korrekt, og jeg ønsker ikke at kommentere yderligere, siger hun.

62-årige Anne Dorte Michelsen, der blandt andet er kendt fra Tøsedrengene og Venter på far, og den 63-årige skuespiller Carsten Kressner har to voksne børn sammen.

Desuden har Anne Dorte en datter fra et tidligere forhold.

Michelsen og Kressner har været gift siden 1996, men vælger altså nu at gå hver til sit.

Parret har de senest år været bosat sammen i Valby, men nu er Michelsen flyttet fra Kressner og er i stedet flyttet ind i en lejlighed i nærheden.

Anne Dorte Michelsen medvirkede tilbage i 2019 i 'Vild med dans' sammen med Marc Christensen. De røg dog ud som det første par. Foto: Mogens Flindt

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Kressner, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Kressner har blandt andet medvirket i 'Bedrag', 'Rejseholdet', 'Anna Pihl' og 'Lykke-Per'. Han arbejder desuden som rektor på Skuespillerskolen Ophelia.