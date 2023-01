Anne Glad om sin vilde ungdom: - Undskyld, damer!

Kender du typen?

Hun har hængt ud de mest snuskede steder. Været au pair i Paris. Festet fra onsdag til lørdag. Klædt sig mere ud end på. Flirtet med seksualitet og kønsidentitet. Og skulle hun vælge, valgte hun Lou Reeds album fra 1972 'Transformer' til at portrættere hende.

I Radio4's podcast 'Portrætalbum' zoomes der ind på hele Danmarks livsstilsekspert Anne Glad, hvor hun røber detaljer om sin vilde ungdom.

- I 80’erne var de drenge, jeg syntes var seje, dem, der havde farvet hår og makeup på. I Paris, der klædte vi os mere ud, end vi klædte os på, når vi skulle i byen, siger Glad blandt andet i podcasten og tilføjer:

- Det gør jeg stadigvæk nogle gange.

Anne Glad nupper endnu en sæson af DR's 'Kender du typen'. Denne gang bliver hun flankeret af vært Tobias Hansen, der overtager pladsen fra Anna Lin, og livsstilsekspert Jacob Holst Mouritzen, der overtager fra Flemming Møldrup. Foto: Agnete Schlichtkrull / DR

Men det er ikke de eneste detaljer, 'Kender du typen'-eksperten røber fra sin ungdom. Hun også fortæller nemlig, at hun selv flirtede med det seksuelle - og knuste hjerter på sin vej.

- Altså i de her år, der flirter jeg lidt med det her med seksualitet og kønsidentitet – og det er vi mange, der gør, fortæller Anne Glad og fortsætter:

- Og jeg når også og, altså – undskyld, damer, det var ikke ... altså, for mig bliver det aldrig særligt dybfølt, og det ... skal man også lige lære som ung at opføre sig ordentligt og ikke knuse for mange hjerter på sin vej.

Anne Glad har siden 2018 været gift med den 13 år yngre musiker Kim Wagner. I 'Portrætalbum' fortæller Anne Glad, at de to deler den samme æstetik, og at han heller ikke er bange for at omfavne smykker, make-up og guld. I 2017 blev Anne Glad og Kim Wagner forældre til sønnen Kaj.

