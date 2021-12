Annette Heick: Forstår Dyrby og Dorph

TV 2-værten er rystet over den nye dokumentar, men synes, den detroniserede B.T.-chefs forklaring er en af de bedste, hun har hørt. Og så er hun sikker på, at Jes Dorph siger sandheden - ud fra hans egen selvopfattelse

Det kan virke kontroversielt at forsøge at sætte sig ind i sexisme-beskyldte personers hoveder og sind, men Annette Heick har en evne til at se det gode i alle mennesker. Hun forsøger at forstå dem og deres forklaringer - selv når de er trådt alvorligt ved siden af.

Hendes anskuelse er, at alle, der har begået store fejl, skal have en ny chance i livet.

Det gælder også Jes Dorph-Petersen og Michael Dyrby - de eneste to navngivne krænkere i forbindelse med 'MeToo: Sexisme bag skærmen'-dokumentaren på discovery+, der har skabt så meget røre og omtale.

Dorph i selve programmet - Dyrby efterfølgende af en af de krænkede parter Anna Thygesen.

- Jeg tror ikke, at nogen af sagerne er med overlæg, eller at de her ting er foregået med ondsindede bagtanker. Når Jes Dorph slet ikke kan genkende, at de her ting har udspillet sig, så tror jeg, han taler sandt. Problemet er jo, at de har været blinde over for, hvilken påvirkning det har haft, fortæller Annette Heick til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har henvendt os i kølvandet på sexisme-dokumentaren, fordi Heick tidligere har arbejdet på TV 2 og i sin bog 'Datteren', der udkom i sommeren 2021, har beskrevet et giftigt arbejdsmiljø præget af 'ruling by fear', hvor der blev sparket nedad og hvor 'fodfolket skulle rette ind', som hun kalder det.

Hvornår vågner de

Hun kritiserer i den forbindelse blandt andet ledelsen på TV 2 for at være for vage i deres udmeldinger omkring kulturen på arbejdspladsen og de sager, man har haft.

- Der foregår stadig nogle ting, hvor jeg har lyst til at sige ’hallooooo, hvonår vågner I derovre?’. Altså, i forbindelse med den måde, nogle af cheferne tilgår det her MeToo, hvor jeg tænker: ’I har fortsat ikke forstået det’. Det er, som om de ikke kan se det. Men det kan også være svært, for hvis ikke du kan se det, hvordan kan du så tilgå tingene på den rigtige måde?

- Men åååårh, hvor er der bare mange, der skulle lære bare at melde fuldstændigt rent ud og ikke spekulere i, hvad der er smartest at sige, hvad det er strategisk godt at sige, hvordan fremstår man bedst osv. Lære simpelthen bare at være fuldstændigt åben, og sige: ’Prøv at høre – det her er så omfattende for mig, at jeg ikke er sikker på, jeg forstår det. Jeg vil skidegerne forstå det, og jeg gør mig umage – men det er en proces’, siger Annette Heick og roser i den forbindelse rent faktisk Michael Dyrby.

- Det er lige før, jeg faktisk synes, at Dyrbys forklaring i Berlingske er en af de bedste, jeg har læst. For han sagde det, som det var. Han sagde, at han stadig ikke forstod det, imens hans sad og så dokumentaren. Først da han kunne mærke hele verden brænde omkring sig, er der noget i ham, der siger ’okay – hvis alle andre mener, jeg tager fejl, så må jeg jo tage fejl’. Det syntes jeg egentlig var meget ærligt, og det kunne jeg godt tænke mig, at flere sagde, påpeger Annette Heick.

Annette Heick synes, at handlingerne er grimme, men Dyrbys efterfølgende lange forklaring 'er en af de bedre', hun har har hørt. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen/Ritzau Scanpix

Stop det!

Der er dog også ting, hun slet ikke forstår.

- Det dér med ’jeg så det ikke’ - stop! Der er ikke nogen, der ikke har set det. Noget andet er så, om man har opfattet det som et problem. Men jeg kan simpelthen ikke forstå, at en chef kan sige, at vedkommende ikke så noget, når hele medie-Danmark så det. Så kan det være, at man ikke så det omfang, det havde, men man kan ikke sige, at man ikke så det!

