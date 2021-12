Annette Heick i penis-chok

Tv-værten fik lørdag en gigantisk overraskelse i haven ved hjemmet i Holte. Her mødte et særpræget syn hende i vinterkulden

Der kan være mange udfordringer ved at have to sprælske knægte på 17 og 13 år, der i hvert fald for mindst den enes vedkommende er begyndt at få øjnene op for det modsatte køn og tænke på andet end racerbaner og Lego.

Især hvis det er snevejr, kan Annette Heick nu konstatere.

Der ventede hende således et 'chokerende' syn i den stive ende af skalaen, da hun tog et kig ud i haven hjemme i domicilet i Holte i dag lørdag.

'Ja, jeg har jo så drenge', skriver Annette Heick på sin Instagram-profil uden at uddybe med flere ord, hvad hun mener med det.

Det fortæller billedet, hun har lagt op sammen med teksten dog ganske tydeligt:

En penis af sne. Fremstillet af to Vollmer-Heick knægte i al hemmelighed, mens der formentlig har lydt op til flere fnis og 'tø-hø' under produktionen.

Det er, som om proportionerne mellem de øvre og nedre dele af værket kan virke lidt skævt. Men der skal lyde en kæmpe respekt for det imponerende kunstværk alligevel. Privatfoto

- Armen, for helvede. Ja-ja, sådan er dét, udbryder Annette Heick i telefonen, da Ekstra Bladet vil have en kommentar til ungernes sjove påfund.

- Nu skal der efterhånden rimeligt meget til at chokere mig. Men jeg følte mig lidt ligesom i en af mine yndlingsstriber fra Steen & Stoffer-tegneserierne, hvor moderen og faderen går rundt i kvarteret helt idyllisk og kigger på alle de snemænd, som kvarterets børn har bygget.

- På et tidspunkt stopper de op og ser helt opgivende ud i ansigtet og siger: 'Hvorfor kan man altid se, hvor VI bor?', og så klippes til en forhave med monster-snemænd med ét øje og horn i panden osv. Det er jo simpelthen spot on!

Heldigvis ikke i forhaven

- Er det mon så den 17-årige, der har lokket den 13-årige 'i fordærv'?

- Nej, jeg er sgu bange for at det er ham på 13, der har fået den her geniale idé. Sådan kan man altså også gøre det, men det er gudskelov ikke i en forhave, den står.

Eliot og Storm leverede et rent mesterværk i haven, som forældrene Annette og Jesper kan nyde - mens tid er. I skrivende stund er det således tøvejr i Holte, fortæller Annette Heick. Foto: Olivia Loftlund

Lumre kommentarer

Annette Heicks opslag er populært, og har affødt mange sjove - og lumre - kommentarer. I skrivende stund har 2000 syntes godt om og tæt på 200 kommenteret.

Det er drengene bag værket, Eliot og Storm, som Annette Heick har med sin mand, Jesper Vollmer, sikkert mægtigt stolte af.

