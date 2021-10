Annette Heick: - Jeg blev forsøgt skaffet af vejen

Jan Elhøj: 'Der skal jo sælges nogle bøger'

Da Ekstra Bladet får fat i Jan Elhøj på Messenger, gør han det klart, at det ikke er en historie, han i synderlig grad gider at bidrage til.

'Er det ikke ret lige meget? Jeg tænker, at bogen og hendes fortællinger er mig ret ligegyldige. Men mon ikke I kan koge lidt suppe på det,' skriver Elhøj.

- Det er jo mit job som journalist at høre begge parters version, så jeg vil bare give dig mulighed for at komme med din. Er det rigtigt, at du blev sur over din medvirken, som Annette Heick påstår, og vigtigere: Lagde du hende på is efterfølgende? Var der en 'beef' mellem jer?

'Der er eller har aldrig været nogen 'beef'. Men jeg ved godt, at der skal sælges bøger. Hvis dét er et højdepunkt i hendes karriere, så er det vist meget godt, at I kan hjælpe hende med at sælge nogle bøger,' supplerer Jan Elhøj efterfulgt af en grinesmiley.

