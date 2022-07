Ansat i 'Løvens Hule'-firma

Michael Laudrup er involveret i en ny transfer, men det er langt fra fodboldens verden.

Det danske fodboldikon skal nemlig være frontmand for det danske skjortemærke Barons, der er kendt fra 'Løvens Hule' på DR.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

- Som ambassadør for BARONS får jeg mulighed for at give en ung fremadstormende virksomhed et lille ekstra skulderklap, og personligt vil jeg gerne være velklædt, men ønsker ikke at bruge en masse tid på at købe tøj. På mange måder er BARONS derfor bare det tøj, man automatisk hiver ud af skabet hver morgen, lyder det fra Michael Laudrup i pressemeddelelsen.

Hos Barons er man da også helt oppe at flyve over at have fået den danske legende i hus.

Annonce:

- Man vælger jo ikke Michael Laudrup. Michael vælger dig. Michael er et ikon og har altid stået for mig som den ypperligste ambassadør, man kan drømme om. En person, som for mig er ensbetydende med at gøre tingene ordentligt.

- Der er nok ikke mange øjeblikke i ens karriere, hvor hårene rejser sig på armene, men det gjorde de, da Michael sagde ja. Vi er naturligvis meget stolte over samarbejdet, siger stifter og CEO hos Barons, Joachim Latocha, i pressemeddelelsen.

Det blev Jacob Risgaard, der løb med en investering på ti procent i Barons, da de deltog i 'Løvens Hule'. Foto: Per Arnesen/DR

Barons var med i 'Løvens Hule' i 2020, og her fik de et helt ekstraordinært bud fra Jesper Buch. Han tilbød nemlig at købe hele selskabet for 15 millioner kroner, men buddet blev afvist af Joachim Latocha, som selv forventede at tjene flere penge i fremtiden i selskabet.

Det fik han ret i, for det går forrygende i skjorte-virksomheden, der tjener styrtende med penge.