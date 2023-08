Ansatte dybt chokerede: Får psykologhjælp

I fredags kunne Ekstra Bladet afsløre, at Dennis Knudsen mistede besindelsen, smadrede en bom, gik amok på billetkontoret og var ved at køre en ansat ned ved Molslinjen på færgehavnen i Aarhus, fordi han blev nægtet adgang til færgen.

Efterfølgende gik den 60-årige kendisstylist ud og beklagede den voldsomme episode over for de ansatte på Molslinjen i et interview med Ekstra Bladet.

Trods undskyldningen har oplevelsen sat sig spor hos de ansatte hos Molslinjen, der var involveret i episoden.

Efter episoden er Molslinjens kriseberedskab nemlig blevet iværksat, og de involverede er blevet tilbudt professionel hjælp.

Det bekræfter Jesper Maack, der er kommunikationschef hos Molslinjen, over for Ekstra Bladet.

'Vi har fire medarbejdere, som har været involveret i hændelsen. Efter grundige interne debriefinger er de alle blevet tilbudt nogen at tale med. Det har tre af dem takket ja til', skriver han i en mail og fortsætter:

'Det videre forløb ligger nu mellem dem og vores eksterne partner i den slags situationer', lyder det videre fra kommunikationschefen, der oplyser, at de for nuværende ikke har flere kommentarer til den aktuelle sag.

Dennis Knudsen forstod ikke, hvorfor han ikke måtte komme ind, når der var plads på færgen, og mistede besindelsen. Foto: Dennis Knudsen/Privatfoto

Kommunikationschefen oplyser dog, at de altid vil tilbyde krisehjælp i form af debriefing og samtaler med eksempelvis psykologer, når der har været en voldsom hændelse, som har involveret deres medarbejdere, hvad end det er alvorlig sygdom, et voldeligt optrin eller noget helt tredje.

Jesper Maack fortæller videre, at de også altid evaluerer internt efter en hændelse, og at de også vil gøre det i tilfældet med Dennis Knudsen.

- Det er jeg ked af

Da Ekstra Bladet fanger Dennis Knudsen over telefonen og fortæller ham, at tre ansatte fra Molslinjen nu får professionel hjælp, bliver han med egne ord 'chokeret'.

- Okay. Det må jeg nok sige. Det er jeg ked af at høre. Det gør mig ked af det. Jeg har sagt undskyld, og jeg er oprigtig ked af, hvis det har konsekvenser for dem, siger han og fortsætter:

- Det er jeg oprigtig chokeret over at høre. Jeg er godt klar over, at det var voldsomt. Jeg reagerede i affekt i situationen, og klappen går ned for mig. Jeg var en stresset idiot, og det er jeg virkelig ked af. Min måde at reagere på er utilgivelig og over grænsen, siger han.

'Blackout'

Videre lyder det fra Dennis Knudsen, at han normalt ikke er voldelig.

- Jeg vil ikke løbe fra, at det er mig, der har lorten, og det er mig, der er gal på den. Jeg er ked af, at jeg har haft den reaktion. Jeg er jo i virkeligheden det mindst voldelige menneske, som tror på næstekærlighed. Og jeg er trods alt glad for, at jeg i mit blackout ikke slog nogen, selvom jeg godt ved, at min opførsel langtfra er i orden, siger han videre.

Dennis Knudsen fortæller til Ekstra Bladet, at han endnu ikke har hørt, hvilke eventuelle sigtelser eller bøder han står overfor. Men han forventer, at der nok dukker noget op i hans e-boks før eller siden.