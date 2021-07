Aqua-stjerne skal giftes

Aqua-sangeren René Dif skal giftes med sin udkårne, Linet Jo.

Det fortæller han på sin Instagram-profil.

'Min elskede, min soulmate og kommende hustru. Hun sagde JA,' skriver René Dif på det sociale medie, mens han samtidig deler en video, hvor går på knæ på en båd ved den spanske ø Formentera.

Den mest fantastiske dag

Til Ekstra Bladet fortæller René Dif, at parret blev forlovet i mandags, og at de havde inviteret flere venner til fejre forlovelsen med dem.

'Da vi lagde til ud for Formentera, havde jeg planlagt, at jeg ville gå op foran på båden sammen med Linet for at kigge ind på land med en kikkert,' skriver han i mail, som fortsætter:

'Da Linet skulle kigge ind på land, havde jeg planlagt at falde på knæ, så da hun vendte sig om, sad jeg der med ringen i hånden og erklærede min kærlighed.'

Han fortæller samtidig, at Linets yndlingssang startede, da han faldt på knæ, mens vennerne filmede hele frieriet.

'Det var den mest fantastiske dag i vores liv sammen som par,' skriver René Dif.

Efterfølgende fejrede parret deres forlovelse til sent ud på natten.

Hvor og hvornår brylluppet bliver, er endnu ikke besluttet, men René Dif fortæller, at de regner med, at det bliver indenfor et år, som traditionen foreskriver.

Mødtes på blind-date

René Dif mødte den 17 år yngre Linet Jo på en blind date i november 2015. Det var en fælles bekendt, som dengang satte de to op på daten.

- Han mente, at vi ville være det perfekte match. Det resulterede i en blind date på restaurant Taller i København, og så har vi set hinanden lige siden, fortalte en glad René Dif til Ekstra Bladet i 2016.

René Dif har to døtre fra sit første ægteskab og en voksen datter fra et tidligere forhold.