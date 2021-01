Arrangerede fest som 14-årig: 800 dukkede op

Iværksætter-programmet 'Løvens hule' ruller igen over skærmen på DR, hvor håbefulde iværksættere præsenterer deres idéer og virksomheder for fem investorer.

En af de fem, der sidder og investerer i iværksætterne, er Christian Arnstedt, der i podcasten 'Rollemodellerne' med Bjørn Vestergaard fortæller, at han i en alder af 14 år arrangerede en fest i den lokale svømmehal, hvor der endte med at dukke omkring 800 mennesker op.

Den 32-årige forretningsmand, der i 2017 var på Forbes' liste over Europas 30 største business-talenter under 30 år, fortæller, at det var en af de oplevelser, der var med til at give ham blod på iværksætter-tanden.

I 12-13 års alderen gik unge Christian til ungdomsfester, der var arrangeret af kommunen, men i takt med, at han blev et par år ældre, opdagede han, at kommunen ikke havde samme tilbud om ungdomsfester til den aldersgruppe.

Derfor besluttede han sig for at handle på det.

- Så jeg var nede og tale med ham, der havde cafeteriet i den lokale svømmehal, om jeg kunne leje hans cafeteria til at holde fest en fredag aften. Det fik jeg så overbevist ham om. Jeg ved ikke, om det var af medlidenhed, fordi der kom en 14-årig og gerne ville leje det, at han sagde ja, eller hvad det var, men det lykkedes i hvert fald.

Christian Arnstedt (yderst til venstre) medvirker for anden sæson som investor i 'Løvens hule'. Foto: Per Arnesen

- Jeg fik så venner og bekendte til at dele flyers ud, som man jo brugte i gamle dage, før man inviterede folk på Facebook, til den her fest. Der endte med at komme 800 mennesker, så det blev et stort tilløbsstykke, og jeg havde jo kun plads til halvdelen, så det var jo ikke så godt - halvdelen kunne ikke komme ind.

Christian Arnstedt blev senere den yngste juniorpartner nogensinde i Europa hos konsulenthuset McKinsey. Efterfølgende stiftede han virksomhedsfabrikken Blazar Capital, der opbygger virksomheder med fokus på nethandel.

