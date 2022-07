Av, av: Kæmpe nedtur for Mick Øgendahl

Der er store økonomiske smæk til Mick Øgendahls holdingselskab 'Unterholding ApS'.

For tages der et kig i selskabets seneste regnskabsår for 2021, har komikeren lidt et underskud på lidt over to millioner kroner.

I 2020 præsenterede 'Unterholding ApS' et overskud på hele 9.226.996 kroner. Derfor er der altså tale om en nedgang på svimlende 11.283.383 kroner sammenlignet med året forinden.

Ses der i ledelsesberetningen, har den 49-årige komiker kommenteret på den store nedgang.

'Aktiviteterne i selskabets tilknyttede virksomheder og kapitalinteresser har indfriet de forventninger, der var til året'.

'Derimod har årets investeringsaktiviteter ikke indfriet forventningerne, hvorfor årets resultat samlet set ikke anses for tilfredsstillende', står der i ledelsesberetningen.

2021 var altså et mareridtsår for Mick Øgendahls holdingselskab, men den landskendte komiker kan fortsatte trække på smilebåndet.

For det fremgår i regnskabet, at egenkapitalen i holdingselskabet ligger på over 46 millioner kroner.

Mick Øgendahl ejer selskab med sin kone, Marlene Øgendahl.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra hovedpersonen selv i forhold til den store nedtur, men han er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.