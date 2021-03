B.T.-boss stiller op til interview med sig selv

B.T.s chefredaktør Michael Dyrby måtte stå til ansvar for den seneste tids anklager om grænseoverskridende adfærd på avisen, da han søndag gæstede 'Presselogen' på TV 2 NEWS.

Men han måtte blive Politikens chefredaktør Anne Mette Svane svar skyldig, da hun spurgte ham ind til hans fortid som chef på TV 2.

1. Var du selv en del af problemet?

2. Er der noget, du fortryder?

3. Har du udnyttet din magt over for kvinder?

Det var de tre spørgsmål, chefredaktøren nægtede at svare på.

'

Presselogen: Det sagde han Søndagens afsnit af 'Presselogen' blev en anelse med ophedet end sædvanligt, da snakken faldt på B.T.s sager om sexisme. Her sagde Dyrby: - At han kun havde afvist interview med Ekstra Bladet. Men Politikens Anne Mette Svane påpegede, at Politiken ligesom Fagbladet Journalisten også har bedt om svar. - At de pågældende studentermedhjælpere har fået en undskyldning fra ledelsen. Men det er forkert, påpeger Anne Louise Rühe, en af de tidligere studentermedhjælpere, til Journalisten. - At han ikke ønsker at tale om en personalesag. Men det ville en redaktionschef på B.T. til gengæld gerne. På Twitter skrev han blandt andet, at 'der er fuldstændig orden i butikken' og, at 'der er taget stilling, håndteret og ryddet op'. Ekstra Bladet følger stadig op på hans tilsagn om et interview om Michael Dyrbys rolle i krænkelssagerne på TV 2.

Ekstra Bladet har i dagevis forsøgt at få Michael Dyrby til at stille op til interview, men han har så valgt at svare sig selv i stedet.

'Jeg er af den overbevisning, at jeg ikke har krænket nogen direkte, men oplevelser ses jo forskelligt - selv mange år efter. Og jeg beklager selvfølgelig, hvis nogen sidder med den følelse,' svarer Michael Dyrby til spørgsmålet, om han har udnyttet sin magt over for kvinder, i sin egen skrivelse til B.T.

I samme opslag skriver han, at han er af den overbevisning, at han ikke har udnyttet sin magt over for kvinder på B.T, og at han er af den overbevisning, at han ikke har krænket nogen.

Ekstra Bladet har igen forsøgt at få fat i Michael Dyrby og ønsker svar på, om der er nogen konkrete personer, han tror kan sidde tilbage med opfattelsen af at have følt sig krænket, og om der er en bestemt situation han fortryder.

Fortrød optræden

I et brev til de ansatte på B.T. skrev han dagen efter 'Presselogen', at han nu havde tusind bedre svar i hovedet, som han burde have givet Anne Mette Svane. Han beklager desuden sin ringe fremtræden i programmet.

Læs hvad Dyrby skriver her Chefredaktør på B.T. Michael Dyrby sendte mandag aften en mail til de ansatte på B.T. efter sin optræden i 'Presselogen' på TV 2 News søndag. I mailens emnefelt har han - formentlig ved en fejl - fået skrevet: 'HEJ Anders: Jeg vil gerne sende denne mail ud i aften til medarbejderne. Vil gerne have du har set den inden og givet feedback.' På Twitter bekræfter Berlingske Medias administrerende direktør - Dyrbys chef - Anders Krab-Johansen, at det er ham, der har modtaget mailen i første omgang. Herunder kan du læse i hovedtræk, hvad Dyrby skriver: 'Jeg så det samme som jer i søndagens presseloge - eller rettere, jeg oplevede det fra første parket. Det var en katastrofe - en nedsmeltning - en chefredaktør, der blev udstillet, så det gjorde ondt. Jeg var dårligt forberedt og sagde forkerte ord og sætninger, fordi jeg troede, at det åbenbare kunne gå væk med nogle overfladiske formuleringer'. 'Jeg fik sagt, at 'personale-sager ikke egner sig til en diskussion i det offentlige rum'. Men det er jo ikke rigtigt, for vi skriver hele tiden historier om personalesager. Det skal vi selvfølgelig fortsætte med. Jeg troede fejlagtigt, at jeg kunne fjerne fokus på og omtale af vores egen konkrete og ubelejlige sag. Det kan jeg selvfølgelig ikke. INGEN skal møde på arbejde med ondt i maven på B.T. Så enkelt er det. Det kan ikke fjernes med mine ord, at 'personale-sager ikke egner sig til en offentlig samtale'. Hvis medarbejdere føler sig krænket, presset eller har ondt i maven, skal vi reagere og løse det. Jeg blev overrasket over Politiken og EB's frontalangreb. Jeg var af den opfattelse, at det var Politikens problemer med 120 krænkelsessager vi skulle diskutere, så derfor var jeg helt uforberedt på deres ønske om svar på MIN TV2 tid. Jeg fik sagt, at det var 'ufint' og 'unfair' at bringe det op - men det var det reelt ikke. Jeg må nyde den samme medicin, som vi i medierne giver andre. Vi stiller ofte spørgsmål, som ikke er en del af dagsorden og det skal vi fortsætte med at gøre.' 'Jeg beklager, at min ringe fremtræden har gjort jeres daglige arbejde vanskeligere, fordi i skal forholde jer til hykleriet. Jeg beklager, at jeg ikke var den bedste udgave af en chefredaktør på B.T. Jeg har tusind bedre svar i mit hovede i dag, som jeg burde have givet søndag. Desværre kan tiden ikke skrues tilbage.' Til slut skriver Dyrby: 'Mine kone siger, at jeg er en langt bedre journalist, end jeg er til at håndtere kriser. Hun har ret.'

Det har i to uger ikke været muligt at få Michael Dyrby i tale.