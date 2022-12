Babyboom blandt danske stjerner

En masse små stjerneskud er kommet til verden det forgangne år.

Sangerinden Medina sagde velkommen til sin og gemalen Malo Chapsals anden søn, Elliot, som kom til verden, halvandet år efter at de blev forældre for første gang til Tyler.

Den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki pensionerede ketsjeren i 2020 for at forfølge sine drømme uden for centercourten.

Her stod at stifte familie med manden David Lee, der har en fortid som basketballspiller, højt på listen.

Sidste år bød de datteren Olivia velkommen til verden, og i sommer nedkom den tidligere Miss Sunshine med sønnen Jack.

- Klar til anden omgang, lød det fra Wozzy.

2022 blev året, hvor Thomas Blachman kunne kalde sig for far til fire. Hans forlovede, den svenske poet og sangerinde Julia Werup, fødte parrets andet fælles barn, en lille pige, som slutter sig til sønnen Zac.

Annonce:

Fra sit første ægteskab har den 59-årige X Factor-veteran også en søn og en datter.

En svær fødsel

Svømmeparret Jeanette Ottesen og Marco Loughran gemte på en sød hemmelighed, da de troppede op på den røde løber til premieren på den nye The Batman-film 1. marts. Hun ventede nemlig parrets andet barn, som kom til verden i september.

Få måneder efter brast idyllen, da Jeanette Ottesen oplyste, at hun og Marco Loughran skulle skilles, fordi de ikke længere delte samme værdier og ønsker for et ægteskab.

Endnu en svømmer blev også mor i 2022.

Det var en svær fødsel, men i sommer fik den tidligere topatlet og nuværende P4-vært Lotte Friis endelig sin og gemalen Christoffer Schnack Ringøs lille datter, Andrea, i armene.

Annonce:

Parret mødte hinanden med et brag på den sidste dag i 2016. I metroen på vej til hver sin fest for at fejre nytår spottede de hinanden i mængden, og det var kærlighed ved første blik.

Havde opgivet håbet

Det var en længe ventet drøm, der gik i opfyldelse for tv-værten Tina Müller, da hun sammen med kæresten og kollegaen Anders Rud i efteråret blev forældre til datteren Emma.

Den 45-årige sportsvært har i tidligere interview fortalt, at hun havde opgivet drømmen om at blive mor.

Livet var gået hurtigt med ambitioner, oplevelser og karriere, og pludselig var hun 38 år og single. Derfor besluttede hun at blive solomor og var egentlig ved at gå i gang med at få et donorbarn.

Faktisk sad hun med en kanyle og skulle injicere sig selv med en hormonindsprøjtning for at begynde fertilitetsbehandlingen, da hun fortrød.

Hun skulle ikke have et barn alene.

Annonce:

- Jeg følte, at der ville være en risiko for, at jeg satte et barn i verden på en præmis om, at nu skulle det barn gøre mig lykkelig. Og den præmis ville jeg ikke trække ned over et barn, sagde hun dengang til magasinet.

Tina Müller afslørede i foråret 2021, at hun havde fået en kæreste, som hun var mere parat til end nogensinde før.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Asbjørn Nielsen og Jeppe Bøg Risager lavede flere ting, der var så vilde, at det blev klippet ud af 'Ex on the beach'. Hør hvilke i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app.