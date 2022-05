Babylykke: Mormor igen

Janni Ree kan juble over, at endnu et barnebarn er kommet til verden

Forsidefrue Janni Ree har fået sit barnebarn nummer fire.

I et opslag på Instagram deler den 52-årige tv-personlighed den glædelige nyhed, at hendes datter, Nathalie Mathorne, er blevet mor til endnu en lille søn.

'Jeg er blevet beriget med endnu et barnebarn i går. Jeg føler mig som verdens heldigste. Velkommen, lille Helmer. Hubert er en stolt storebror', skriver Janni Ree til opslaget.

Til Ekstra Bladet fortæller hun, at lille Helmer blev født tidligt fredag morgen, og at både mor og barn har det godt. Der gik dog nogle timer fra fødslen, til Janni Ree fandt ud af, at barnebarnet var kommet til verden.

- Jeg havde lige talt med hende (Nathalie, red.) ved nitiden, og så gik der ikke længe, før hun begyndte at få veer. Klokken halv et kom de ind på Herlev, og hun fik voldsomme veer, og så var han ude omkring klokken halv seks, fortæller hun og fortsætter:

- Men jeg havde åbenbart sat min telefon på forstyr-ikke, så jeg hørte slet ikke, at de prøvede at få fat på mig, og det undrede de sig da meget over. Så vi sov til klokken otte, og der havde vi fået sendt billeder af ham og det hele, griner hun.

Fantastisk følelse

Der gik da også lidt, inden Janni og Karsten Ree kunne finde tid til at komme på barselsvisit.

- Vi skulle til en 80-års fødselsdag, så vi så ham først efter det, men det passede også fint med, at de så var kommet hjem fra hospitalet. Og så var det også bare en fantastisk følelse at sidde med ham, hænderne er jo stadig helt rynkede, og han er så fin, siger den stolte mormor.

Hun har dog alligevel talt et alvorsord med sine børn efter fødslen.

- Vi er selvfølgelig rigtig glade og stolte, men nu er det jo mit fjerde barnebarn, og jeg har sagt til dem begge to (sønnen Victor og datteren Nathalie, red.), at hvis de skal have flere børn, så skal vi simpelthen have en pige, siger Janni Ree.

