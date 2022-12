Babylykke: TV 2-vært er blevet mor

Allerede et par uger før jul har Ditte Haue fået en gave af de helt store.

Fredag blev hun nemlig mor for første gang. Det fortæller hun i et opslag på Instagram, hvor hun viser sønnen frem.

'Vi har øvet os siden fredag. Og jeg tror på, vi nok skal nå at blive klar med sangstemmerne inden jul. Vær velkommen, lillebror,' skriver hun og tilføjer:

'Endelig kom du ud til os.'

Det var i juni, at den 36-årige TV 2-vært delte den glædelige nyhed, at hun ventede sit første barn sammen med sin kæreste, Rasmus Moltke, som har en datter fra et tidligere forhold.

'Lige nu glæder jeg mig allermest til at få det godt igen. Men så er vi bare jo spændte på alt det nye, der venter forude', skrev hun dengang til Ekstra Bladet og fortsatte:

'Jeg ved, hvordan Rasmus er som far. Det er han intet mindre end vidunderlig til, og jeg glæder mig til at se Lili som storesøster. Vores barn bliver verdens heldigste med en søster som hende. Og så jeg glæder mig bare til at se, hvordan det bliver pludselig at være en familie på fire'.

Ditte Haue har siden 2019 været vært på TV 2 Nyhederne. Inden da arbejdede hun i en længere periode hos DR, hvor hun blandt andet var vært på programmet 'Sporløs' og 'Aftenshowet'.

