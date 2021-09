Hele Danmarks bachelor Casper Berthelsen, der jagtede kærligheden i datingprogrammet 'Bachelor' på TV 2, var storsmilende, da han mødte op på den røde løber torsdag aften i Operaen til Zulu Comedy Galla.

Her havde han nemlig sin nye flamme, Sarah Jessica Jeppesen, under armen.

- Vi har ikke sat label på endnu, men vi har datet i et stykke tid efterhånden. Vi har datet i to måneder, sagde en glad Casper Berthelsen, der dog siden indrømmede over for Ekstra Bladet, at man nok godt kunne kalde dem kærester.

Foto: Henning Hjorth

Ifølge bacheloren har de kendt hinanden i et godt stykke tid.

- Vi mødte hinanden for ti år siden for første gang på jobbet. Vi har været gamle kolleger, og så er der gået mange år, og så lige pludselig fik vi øjnene op for hinanden, efter jeg er kommet hjem, og så er vi begyndt at se hinanden, siger han.

'Bachelor'-Casper: Her er min nye kæreste

Fandt ikke kærligheden

Casper Berthelsen fandt ikke i kærligheden i 'Bachelor', og det glæder Sarah Jessica Jeppesen, der har fulgt med på skærmen, mens Casper Berthelsen jagtede kærligheden under varmere himmelstrøg.

- Jeg fulgte ikke med, men da vi begyndte at skrive lidt mere, der gjorde jeg, siger hun og fortsætter:

- Måske blev jeg lidt tændt af det. Det tror jeg også, jeg kom til at skrive. Jeg ville ønske, det var mig, der var på date, siger hun videre, mens Casper Berthelsen fortalte mere om, hvordan romancen imellem dem blussede op:

- Sarahs veninde er god til at danse shuffle-dance, og det så jeg, og så skrev jeg, om jeg ikke skulle være med til at danse med dem. Vi har ikke danset shuffle-dance, men nu ser vi hinanden, siger han med et smil og fortsætter:

- Jeg har altid haft et godt øje til Sarha, men det skulle også lige passe sammen det hele. Det synes vi, det gør nu, og nu ser vi hinanden, og så må vi se, hvad tiden bringer.

De to arbejdede oprindeligt sammen i Forsvaret, men i dag arbejder Sarah Jessica Jeppesen som socialrådgiver.