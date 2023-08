'Bachelorette'-bejler bekræfter: Vi er kærester

Mads Rommelhoff fra 'Bachelorette' afslører nu, at han har fået en kæreste

Selvom Mads Rommelhoff fik Jule Krieglers allersidste rose i dette års udgave af TV 2-Programmet 'Bachelorette', så slog det altså ikke gnister, da de to kom hjem til Danmark.

Men nu har han altså fået en kæreste. Det bekræfter reality-deltageren overfor Se og Hør.

Langdistance forhold

Kæresten er den samme pige, Olivia, som Rommelhoff tidligere i august bekræftede overfor Ekstra Bladet, at han var begyndt at date.

– Vi har det så dejligt, og jeg er slet ikke i tvivl om, at det er det helt rigtige, fortæller Rommelhoff til Se og Hør.

Han fortæller samtidig, at de to er 'vilde med at være kærester', også selvom de lige nu er i langdistance forhold, da han bor på Falster, og hun bor i Herning.

Rommelhoff har desuden delt en video på sin Instagram-profil af det nyforelskede par, hvor han 'viser Olivia rundt på Falster'.

Annonce:

Stadig kontakt

Selvom Mads Rommelhoff har fundet kærligheden i en anden kvinde end Julie Kriegler, så er der intet ondt blod i mellem de to 'Bachelorette''-deltagere.

Tidligere har Mads Rommelhoff sågar fortalt til Ekstra Bladet, at han stadig 'skrev engang imellem' med Julie Kriegler.

- Jeg har det fint med Julie i dag. Vi skriver sammen en gang i mellem, men altså vi ses ikke eller har nærkontakt, har Mads før fortalt til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Mads Rommelhoff.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladets Nikita Klæstrup har løbende kommenteret på årets sæson af 'Bachelorette'. Læs her, hvad hun synes om programmets casting: Hun var der kun for én ting