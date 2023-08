'Bachelorette'-stjerne åbner op: Var nærmest afhængig af porno

Som 10-årig startede Boris Hiort med at se porno, fortæller han i podcasten 'Fantasier'. Det udviklede sig til at blive en afhængighed

Boris Hiort var blot et lille barn, da han første gang klikkede sig ind på en pornohjemmeside. 10 år for at være helt præcis.

Det fortæller den tidligere 'Bachelorette'-bejler i DR-podcasten 'Fantasier'.

- Jeg er nærmest stoppet helt med at se porno nu. Jeg startede virkelig tidligt, da jeg var 10 år, og der var der ingen, der regulerede det for mig, så det blev meget, lyder det fra Boris Hiort i podcasten.

- Da jeg blev ældre, kunne jeg mærke, at det var lidt et problem. Så kunne jeg mærke, at der var lidt en afhængighed i det her, eller det er der 100 procent, fortsætter han.

En afhængighed, som det skulle vise sig ikke at være helt nem for Boris Hiort at komme af med igen. Men det ville han.

Annonce:

Derfor har den tidligere 'Bachelorette'-bejler den senere tid truffet en beslutning om, at pornoen måtte lægges helt på hylden, indtil at der ikke længere er en afhængigheds-følelse forbundet med det.

Forelsket

Hele Danmark kom på fornavn med Boris, da han tonede frem i TV 2-succesen 'Bachelorette'. Her stod han tilbage med Mette Sommers sidste rose.

Men selvom der både blev kysset og krammet og udvekslet kærlige ord undervejs i programmet, varede kærligheden ikke ved hjemme i Danmark. Efter lidt mere end to måneder kastede de håndklædet i ringen.

- Jeg vil ikke sige, at noget gik galt. Det gik jo bare, som det gik. Vi er bare meget forskellige steder i vores liv. Vi havde svært ved at møde hinanden, og vi kunne ikke få hinanden til at passe ind, så luften gik ligesom lidt ud af ballonen, har Boris tidligere sagt til Ekstra Bladet.

- Derfor blev vi enige om at kaste håndklædet i ringen, tilføjede han.

Mette Sommer har i dag genfundet kærligheden i en gammel flamme, og Boris har podcasten 'Fantasier' røbet, at han er forelsket.

Hvis du er nysgerrig på, hvordan det er gået de bejlerne fra 'Bachelorette', så kan du læse mere om det her.