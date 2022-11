'Badehotellet'-stjerne forelsket

Anne Louise Hassings smil lyser op i novembermørket i år.

Den 55-årige 'Badehotellet'-stjerne er blevet forelsket igen, efter hun har været single i et års tid.

Torsdag aften havde Hassing sin nye kæreste med på den røde løber til prisfesten Isbjørnen på Nordisk Film.

Det var første gang, at Anne Louise Hassing og kæresten Christian viste sig sammen, og de afslørede overfor kendte.dk, at det var ham, der tog initiativet til, at de skulle ses.

– Vi har en fælles omgangskreds, og så skrev jeg til Anne Louise, forklarede Christian til mediet.

Skilt og single

Anne Louise Hassing blev i 2017 skilt fra musikeren Peter Hellemann, som hun har sønnen Mingus på 15 år med.

Året efter fandt hun sammen med Lars Lundsgaard, men i foråret 2021 sluttede det forhold, fortalte skuespilleren for et år siden til B.T.

- Lars og jeg besluttede i foråret at gå hver til sit, men jeg bryder mig ikke om ordet 'single', for det står i modsætning til 'i forhold', som om der er noget galt med en, hvis man er single. Som om det er mærkeligt, at man kan vælge det selv. Men jeg har valgt at være i forhold med mig selv, sagde hun til mediet og fortalte videre, at hun efter mange år i forhold nu har brug for lidt tid til sig selv.

Single igen

Anne Louise Hassing medvirkede i 2021 i tv-programmet '12 uger i helvede', hvor en god håndfuld kendte mennesker skulle på en hård kur. Skuespilleren skrumpede 14 centimeter i taljen på de tre måneder.

12 uger i helvede: Så vild er kuren

