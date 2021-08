'Badehotellet'-stjerne i ekstase: - Yes, det lykkedes!

Amalie Dollerup kan normalt ses som overklasse-pigen Amanda i 'Badehotellet', men nu er hun i gang med noget nyt.

- Jeg har faktisk arbejdet på en helt ny tv-serie, der er i en helt anden genre end 'Badehotellet', fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Jeg må ikke må sige noget som helst om den, men det er en mere moderne stil og mere nutidigt end 'Badehotellet', fortæller hun hemmelighedsfuldt og lægger ikke skjul på, at det qua TV 2-hitseriens handling i gamle dage har været ekstra dejligt at være med i noget mere moderne.

- Det har været en drøm for mig at prøve noget helt andet. Da jeg fik jobbet, tænkte jeg: 'Yes, det lykkedes!', lyder det stolt fra den 35-årige skuespiller og fortsætter:

- Jeg er meget, meget glad for 'Badehotellet', men at prøve noget andet og at få chancen for at lave noget i en anden genre - det er jeg meget, meget glad for og taknemmelig over.

Må snart sige noget

Glæden gør det dermed også svært, ikke at kunne tale om det nye projekt.

- Jeg håber, at det bliver godt, og jeg har haft en kæmpe fornøjelse med at lave det. Det er nogle dejlige medspillere. Jeg tror, at jeg må sige noget snart, kvidrer hun.

Det hemmelighedsfulde projekt får man som seer dog først lov til at at se med egne øjne næste år.