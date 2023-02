'Badehotellet'-stjerne konkurs med fiske-eventyr

Skuespiller Anders Juul kaldte det 'et eventyr', da han kastede sig ud i at åbne en fiskerestaurant i Havnsø Havn. Men nu er eventyret ovre - restauranten er gået konkurs, og den lukker nu

'Badehotellet'-stjernen Anders Juul havde kastet sig ud i det helt store fiske-eventyr med to restauranter langs kysten i Vest- og Nordsjælland

Men drømmen er brast, og begge forretninger er gået konkurs. Det fremgår af Statstidende, hvor begge virksomheder blev begæret konkurs 12. januar.

Der er tale om Havnsø Fisk, som var skuespillerens første satsning, og som lå ud til vandet på Havnsø Havn i Vestsjælland nord for Kalundborg, samt om Skovshoved Fisk, der lå i Skovshoved lidt nord for København.

I ejerkredsen var - foruden skuespiller Anders Juul - også den lokale tømrer, Thomas Nielsen, og restauratør Mads Olsen, som også driver Café Pixie i København.

'Som ung, nystartet virksomhed har vi været særligt sårbare over for de stigende fødevare- og energipriser, som 2022 har medført. Dette har desværre resulteret i, at vi har måttet erklære Havnsø Fisk ApS konkurs.'

'Vi er i ejerkredsen kede af, at vi ikke kan blive det for Havnsø og opland på den lange bane, som vi ønskede. Ligesom vi skylder vores dygtige medarbejdere en stor tak. Vi sætter nu fiskeudsalg, røgeri og restauration til salg og håber dermed, at der fortsat vil være frisk fisk på havnen i Havnsø i mange år frem,' skriver Anders Juul i en sms til Ekstra Bladet.

Her præsenterer Anders Juul og de to øvrige stiftere deres projekt på havnen i Havnsø. Pr-foto: William Green Photography

Ekstra Bladet talte i sin tid med Anders Juul om, hvorfor han pludselig skiftede retning og kastede sig over fisk frem for skuespillet.

- Jeg synes, det er megasjovt og spændende, et eventyr og bare tilfredsstillende at skabe et sted, som findes fysisk og bliver liggende, lød forklaringen dengang.

Det betød dog ikke, at Anders Juul var helt færdig med skuespillet, fortalte han:

- Folk er jo meget optagede af, om jeg nu stopper med at spille, men sådan har jeg det jo ikke. Et af privilegierne ved at være skuespiller er, at det er så projektbaseret, så nu har jeg tilladt mig at tage på det her eventyr og se, hvor det fører hen, fordi jeg ikke kunne lade være. Men jeg har stadig lyst til at spille, og det holder jeg jo vildt meget af. Det kommer jeg ikke til at droppe.

Han fortalte, at han havde planer om at genoptage skuespillet, når arbejdspresset fra restauranten havde lagt sig. Så måske vender han snart tilbage på skærmen.

Anders Juul er særligt kendt for at have spillet med i tv-serier på de store danske tv-kanaler, heriblandt 'Badehotellet', 'Fred til Lands' og 'Efterforskningen'.

Både Havnsø Fisk og Skovshoved Fisk må altså nu lukke ned. Her billede fra forretningen i Havnsø. Pr-foto: William Green Photography

Hårde år med underskud

Havnsø Fisk ApS blev stiftet i oktober 2020, men først et halvt år senere, helt præcist i juni 2021, blev driften i selskabet påbegyndt.

Det betød, at det første regnskabsår 20/21 gav en negativ bruttofortjeneste på 168.357 kroner. Året efter tjente selskabet dog penge og kunne derfor fremvise en bruttofortjeneste på 1.049.951 kroner.

Samtidig har man dog også haft større udgifter til løn og personale, som løb op i to millioner kroner, og derfor endte regnskabsåret alligevel med et underskud på 986.628 kroner.

Af regnskabet fremgår det samtidig, at der er gæld til banker på 809.185 kroner, hvilket tilsyneladende er blevet en smule større op til konkursen. Af retsbogen fremgår det nemlig, at der er gæld til Sparekassen Sjælland-Fyn 958.590 kroner, samt at banken er den kreditor, der har det største krav i boet.

Derudover er der lønmodtagerkrav, fremgår det af retsbogen, hvor det ligeledes oplyses, at der er cirka 15 ansatte.

Hos Skovshoved Fisk ApS er der aldrig afleveret noget regnskab, da virksomheden er for ung. Den er stiftet for præcis et år siden, nemlig 17. januar 2022, og derfor gik den altså konkurs, før den fik afleveret et regnskab.

Der er to forskellige kuratorer i de to selskaber, og Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra hver af dem, men det har ikke været muligt.

