'Badehotellet'-stjerne ramt af angst: Rystede, hulkede og græd

Skuespiller Ena Spottag har i løbet af sine blot 37 år allerede nået flere milepæle.

Hun har spillet med i 32 afsnit af successerien 'Badehotellet', hun har vundet 'Vild med dans', og så har hun haft flere roller i tv-serier og på teatret.

Men med succesen og den travle karriere fulgte også en periode i Ena Spottags liv, hvor det hele blev lidt for meget. Det fortæller hun i TV 2 Fri-programmet 'Min egen kurs'.

Her sejler Ena Spottag i et døgn med tv-personlighed Emil Midé Erichsen, og undervejs har de en samtale om hendes liv som barn af to skuespillere. Og det er i den forbindelse, Ena Spottag kommer ind på, at hun op til optagelserne har haft meget travlt og kæmpet med angst.

- Jeg fik en pille hos min læge, som bare blev kaldt zombie-pillen, fordi jeg fik angstanfald hele tiden. Det var ret irriterende, fortæller hun i programmet.

Ena Spottag vandt i 2015 'Vild med dans' sammen med Thomas Evers Poulsen. Foto: Mogens Flindt

Annonce:

På vej tilbage

Emil Midé Erichsen spørger i programmet Ena Spottag, hvad der udløste angstanfaldene, og her er hun klar i mælet:

- Jeg havde nok bare brændt mit lys i begge ender lidt for længe og ikke rigtig fundet ud af, hvordan jeg skulle slappe af. Det er jeg så på vej tilbage fra nu, siger hun.

Ena Spottag fortæller, at det faktisk ved tidspunktet for optagelserne er nogle år siden, hun for alvor havde det dårligt, men at det tager længere tid at rejse sig fra, end man måske regner med.

Angstanfaldene kan hun i hvert fald tydeligt huske.

- Det føles, som om hele din krop kaster op. Alt får for meget. Og så begyndte jeg bare at ryste og hulke og græde og havde svært ved at trække vejret, siger hun i programmet og slår fast, at hun ville ønske, hun havde haft nogen at spejle sig i, da hun havde det allerværst:

- Det er også derfor, jeg synes, det er vigtigt at tale om, for jeg oplevede, at ligeså snart jeg begyndte at tale om det på min arbejdsplads, så blev det mere ufarligt, og jeg fik ikke samme rate af angstanfald, fordi jeg var bange for at gå og få angst.

'Min egen kurs' sendes på TV 2 Fri tirsdag 21.20, men kan også ses på TV 2 Play allerede nu.