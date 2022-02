'Badehotellet'-stjerne ramt lige efter premieren

Timingen kunne næsten ikke være værre.

Bare få dage efter, at 'Mathilda the Musical' havde premiere på Det Kongelige Teater, har en af de store roller i forestillingen fået corona.

Det er 'Badehotellet'-stjernen Amalie Dollerup, der er smittet med virussen, der hver dag sender tusindvis af danskere hjem i isolation.

Amalie Dollerup spiller rollen som Frøken Honey i 'Mathilda the Musical', der havde premiere i torsdags. Og mandag kunne hun så fortælle, at hun er blevet syg.

På Instagram skriver den 35-årige skuespiller, at corona har fået ramt på hende. Og hun er ikke den eneste fra forestillingen på Det Kongelige Teater, fortæller hun.

Kollegaer ramt

'Så gik den ikke længere… Corona har også ramt mig, ligesom flere af mine kolleger fra 'Matilda The Musical', skriver hun beroliger samtidig teatergængerne med, at forestillingen gennemføres.



'Heldigvis har vi de sejeste understudies, som tager over for os. Jeg håber, at stemmen og kroppen snart er frisk igen. Og til alle jer andre derude med corona. Jeg håber I får et mildt forløb', skriver Amalie Dollerup.

Ud over Dollerup spiller navne som Annette Heick, Rasmus Botoft og 'Vild med dans'-stjernen Morten Kjeldgaard med i forestillingen.

Corona eller ej, så kan Amalie Dollerup ses som hotelejer Amanda, når 'Badehotellet' har sæsonpremiere mandag 7. februar på TV 2.

Amalie Dollerup sprang allerede som barn ud som skuespiller, da hun spillede politi-datter i successerien 'Strisser på Samsø'. I modsætning til sine voksne kollegaer har hun dog ikke tjent gode penge på sin medvirken i serien. Og hun er ikke den eneste barnestjerne, der bliver snydt. Læs den historie her.