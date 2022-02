'Badehotellet'-stjerne tvunget til at aflyse

I et opslag på Instagram fortæller den 46-årige skuespiller, at han desværre må aflyse weekendens planlagte dinnershows, da han er blevet ramt af corona for anden gang.

Den trælse nyhed leveres i form af en veloplagt video, hvor Tychsen i bedste forvirrede hr. Weyse-stil lader sig overraske over, at de to streger på corona-testen ikke er ensbetydende med, at han er i lykkelige omstændigheder.

I oplagets kommentarspor ønskes han god bedring af fans, følgere og andre skuespillere - blandt andet 'Badehotellet'-kollegaen Anne Louise Hassing, der skriver: 'Ej altså søde, rigtig go bedring'.

Jens Jacob Tychsen har i rollen som hr. Weyse været med i TV 2-serien siden begyndelsen i 2013.

Serien, der netop nu ruller over skærmen for niende gang, er med seertal på den gode side af en million en af Danmarks absolut største tv-succeser i nyere tid.

- Det er jo helt vildt. Det er fandeme mange år af ens liv. Næsten ti år, har Tychsen tidligere sagt til Ekstra Bladet om sin markante og langvarige rolle i serien.

Jens Jacob Tychsen må endnu engang se sig bremset af en positiv coronatest. Foto: Mike Kollöffel

Det har søndag ikke være muligt at få en opfølgende corona-kommentar fra Jens Jacob Tychsen.