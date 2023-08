'Bagedyst'-darling jubler: Lejligheden er solgt

Tobias Hamann og kæresten, Patricia Thyberg, er så småt begyndt at se sig om efter deres næste fælles hjem, nu hvor lejligheden i Valby er solgt

Den tidligere vinder af 'Den store bagedyst' Tobias Hamann kan nu for alvor begynde at spare op.

Ifølge Se og Hør har han nemlig fået solgt sin lejlighed i Valby og indkasseret intet mindre end 3.035.000 kroner, og det betyder, at han nu har råd til et fælles hjem med kæresten, Patricia Thyberg.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Patricia og jeg vil jo gerne købe noget sammen på et tidspunkt, og det ville jeg ikke have råd til, hvis ikke den blev solgt, siger han og tilføjer:

- Vi er begyndt at kigge lidt, men indtil videre er vi glade for at bo, der hvor vi bor.

Mere plads

Lejligheden i Valby, som tæller 66 kvadratmeter, købte Tobias Hamann af sin søster for 3.150.000 kroner i 2021, da han flyttede fra Aarhus til København.

Hamann nåede dog ikke at bo længe i lejligheden, inden han flyttede sammen med Patricia Thyberg, først i hendes lejlighed i indre København og siden i en fælles lejlighed på Islands Brygge, hvor de nu bor.

Tobias Hamann og Patricia Thyberg fortalte i februar 2022, at de var blevet kærester. Foto: Emil Agerskov

Drømmene om, hvor de skal bo næste gang, er dog begyndt at tage form.

- Ja, vi havde ikke så meget en drøm om Valby, kan man jo sige. Men det er ret svært, for det handler også om, hvad der lige kan lade sig gøre, siger han og fortsætter:

- Der er mange steder, som kunne være gode, og det kunne både være et rækkehus, et delehus eller en lejlighed.

- Det lyder som om, I er på udkig efter noget mere plads?

- Ja, der skal være plads til et kontor, og et kontor. Og et kontor.

- Ingen børneværelser?

- Nej, nej, nej. Ikke lige foreløbig, siger Tobias Hamann med et grin.

Tobias Hamann og Patricia Thyberg har dannet par i omtrent halvandet år. Han har tidligere fortalt, at han håber, det er hende, han skal giftes og have børn med.